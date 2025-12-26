हमसे बुरा कोई नहीं होगा....कानपुर नगर निगम की बैठक में बीजेपी पार्षदों का हंगामा, महापौर प्रमिला पांडेय का चढ़ा पारा

Kanpur News: कानपुर नगर निगम की सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया. इस पर महापौर प्रमिला पांडेय का पारा चढ़ गया. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर प्रस्ताव के बीच कोई बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा. हालांकि, इसके बाद भी सदन की कार्यवाही के बीच पार्षद हंगामा करते रहे. हंगामे के बीच ही सदन की कार्यवाही पूरी हुई.

इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा

कानपुर नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडेय, नगर आयुक्त के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हुई. इस दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होते हुए पार्षद हंगामा करने लगे. इस पर प्रमिला पांडेय का पारा हाई हो गया. हंगामे के बीच मंगल भवन की बुकिंग राशि, भवन स्वामियों के लिए फिक्स किए जाने वाले नामांतरण शुल्क, कूड़ा गाड़ियों की कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पर मुहर लगी. इस दौरान महापौर और नगर आयुक्त की मौजूदगी में पार्षदों ने सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सदन पर चर्चा की गई और फिर पास किया गया.

'बोलने का मौका नहीं दिया गया'

वार्ड 4 ग्वालटोली के पार्षद अंकित मौर्य सदन में कई मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन साथी बीजेपी के पार्षदों ने मौका नहीं दिया. इस पर उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप सदन की कार्रवाई व महापौर पर लगाए हैं.

महापौर पर भेदभाव का लगाया आरोप

वहीं, वार्ड 37 के पार्षद पवन गुप्ता के द्वारा सदन में उनके क्षेत्र में पड़ने वाले संतलाल के हाथों में सिविल लाइन ना डलवाए जाने को लेकर विरोध दर्ज कराया. उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार सदन में कहा जा चुका है, लेकिन न जाने क्यों महापौर किस मोह में इस कार्य को नहीं कर रही हैं. पार्षद द्वारा महापौर पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए गए.

वार्डों में सफाई व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश

महापौर प्रमिला पांडे ने बताया है कि सदन की कार्रवाई के दौरान सभी प्रमुख प्रस्तावों पास कर दिए गए. वार्डों में सफाई व्यवस्था को लेकर एक हफ्ते के अंदर सभी 110 वार्ड में चार-चार सफाई कर्मचारी दिए जाने को लेकर नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं. साथ ही होम टैक्स का एक परसेंट नामांकन शुल्क हटाने वाले प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है.

बीजेपी पार्षदों की शिकायत करेंगे

महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि सदन में जिस प्रकार से भाजपा पार्षदों द्वारा हंगामा किया गया है, वह बिल्कुल आचरण रहित है. इसको लेकर बीजेपी जिला पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी को से शिकायत की जाएगी.

