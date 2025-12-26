Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3054453
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

हमसे बुरा कोई नहीं होगा....कानपुर नगर निगम की बैठक में बीजेपी पार्षदों का हंगामा, महापौर प्रमिला पांडेय का चढ़ा पारा

Kanpur News: शुक्रवार को कानपुर नगर निगम की सदन की बैठक बुलाई गई थी. इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया. इस पर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडेय ने पार्षदों को जमकर हड़काया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanpur Mayor Pramila Pandey
Kanpur Mayor Pramila Pandey

Kanpur News: कानपुर नगर निगम की सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया. इस पर महापौर प्रमिला पांडेय का पारा चढ़ गया. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर प्रस्ताव के बीच कोई बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा. हालांकि, इसके बाद भी सदन की कार्यवाही के बीच पार्षद हंगामा करते रहे. हंगामे के बीच ही सदन की कार्यवाही पूरी हुई. 

इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा 
कानपुर नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडेय, नगर आयुक्त के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हुई. इस दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होते हुए पार्षद हंगामा करने लगे. इस पर प्रमिला पांडेय का पारा हाई हो गया. हंगामे के बीच मंगल भवन की बुकिंग राशि, भवन स्वामियों के लिए फिक्स किए जाने वाले नामांतरण शुल्क, कूड़ा गाड़ियों की कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पर मुहर लगी. इस दौरान महापौर और नगर आयुक्त की मौजूदगी में पार्षदों ने सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सदन पर चर्चा की गई और फिर पास किया गया. 

'बोलने का मौका नहीं दिया गया'
वार्ड 4 ग्वालटोली के पार्षद अंकित मौर्य सदन में कई मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन साथी बीजेपी के पार्षदों ने मौका नहीं दिया. इस पर उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप सदन की कार्रवाई व महापौर पर लगाए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

महापौर पर भेदभाव का लगाया आरोप 
वहीं, वार्ड 37 के पार्षद पवन गुप्ता के द्वारा सदन में उनके क्षेत्र में पड़ने वाले संतलाल के हाथों में सिविल लाइन ना डलवाए जाने को लेकर विरोध दर्ज कराया. उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार सदन में कहा जा चुका है, लेकिन न जाने क्यों महापौर किस मोह में इस कार्य को नहीं कर रही हैं. पार्षद द्वारा महापौर पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए गए. 

वार्डों में सफाई व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश
महापौर प्रमिला पांडे ने बताया है कि सदन की कार्रवाई के दौरान सभी प्रमुख प्रस्तावों पास कर दिए गए. वार्डों में सफाई व्यवस्था को लेकर एक हफ्ते के अंदर सभी 110 वार्ड में चार-चार सफाई कर्मचारी दिए जाने को लेकर नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं. साथ ही होम टैक्स का एक परसेंट नामांकन शुल्क हटाने वाले प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है. 

बीजेपी पार्षदों की शिकायत करेंगे 
महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि सदन में जिस प्रकार से भाजपा पार्षदों द्वारा हंगामा किया गया है, वह बिल्कुल आचरण रहित है. इसको लेकर बीजेपी जिला पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी को से शिकायत की जाएगी. 

यह भी पढ़ें : यूपी के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, कानपुर में भी ठंड का सितम जारी, 300 पहुंचा AQI

यह भी पढ़ें :  अनोखा फैसला! कानपुर में पांच खूंखार कुत्तों को ‘उम्रकैद’, जानें क्याें सुनाई गई सजा?

TAGS

Kanpur News

Trending news

Vijay Hazare Trophy
'पहाड़' से निकला तेज गेंदबाज, रोहित शर्मा को गोल्डन डक पर किया ढेर
mainpuri latest news
5 बच्चों को छोड़ महिला प्रेमी संग फरार, रो-रोकर बच्चों का बुरा हाल, सदमे में पति
Ghosi by election
घोसी सीट पर सपा ने उतारा प्रत्याशी, उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दांव!
gorakhpur latest news
खेल के मैदान में जिंदगी खत्म! गोली की आवाज के साथ जमीन पर गिरा छात्र, हो गई मौत
Amroha News
नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक! बिना ड्राइवर के रफ्तार की दहशत
Meerut viral news
वीरू नहीं बसंती का हाईवोल्टेज ड्रामा! प्रेमी से शादी की जिद... टावर पर चढ़ी प्रेमिका
ghazipur news
गाजीपुर तिहरा हत्याकांड: लापरवाही पर गिरी गाज, एक कोतवाल समेत 2 सस्पेंड
Lucknow news
उसको मत भगाना, इलाज कराना..लखनऊ में कुत्ते की बीमारी से टूटी दो बहनों ने दी जान
jalaun news
स्लीपर बस में यात्रा भगवान भरोसे, युवक को नशीला पदार्थ खिलाकर नकदी ले उड़े बदमाश
kanpur latest news
पति के साथ शराब पी, फिर कुल्हाड़ी से किये 26 वार; कानपुर में पत्नी बनी 'पिशाचनी'!