BJP नेता सोनू राठौर पर जानलेवा हमला, पहले गोली मारी फिर चाकुओं से गोद डाला, CCTV में दिखा खौफनाक मंजर

Kanpur Crime News: कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में बजरंग दल के पूर्व नगर संयोजक समेत करीब आधा दर्जन युवकों ने मंगलवार आधी रात भाजयुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पर चाकू से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इतना ही नहीं आरोपियों ने इसके बाद पूर्व जिला उपाध्यक्ष को गोली मारी और मरा समझ कर मौके से फरार हो गए.

बीजेपी नेता सोनू राठौर की हालत गंभीर

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस उसे हैलट लेकर पहुंची, जहां भाजपा नेता की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं देर रात पुलिस ने आरोपी पूर्व नगर संयोजक को गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सोनू राठौर नवाबगंज के शिवराज सिगनेचर सिटी में रहते है. छपेड़ा पुलिया पर उनकी पूजन सामग्री की दुकान है.

शादी समारोह में लौटते वक्त हमला

मंगलवार की रात वह रावतपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे. वहां से देर रात छपेड़ा पुलिया स्थित दुकान के पास से होकर आ रहे थे. इसी बीच बजरंग दल के पूर्व नगर संयोजक अभिषेक विश्वकर्मा, साजन उर्फ रोहित, बाबा लाइट ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर मारपीट शुरू कर दी.

दुकान को लेकर लंबे समय से विवाद

परिजनों ने पुलिस को बताया कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने सोनू पर चाकू से एक के बाद एक करीब 7 से 8 वार किए. इसके साथ ही उसे पीठ पर गोली भी मार दी. घटना की जानकारी पर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष शिवांग मिश्रा मौके पर पहुंचे. डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच दुकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है.

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इसी के चलते मंगलवार की देर रात सोनू को अकेला पाकर अभिषेक, साजन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पर हमला कर दिया और उसे मरा समझ कर छोड़कर भाग गए. सूचना मिलते ही रावतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अभिषेक विश्वकर्मा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं बीजेपी नेता पर जानलेवा हमले से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

