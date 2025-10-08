Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2953478
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर मस्जिद के पास जोरदार धमाका, कई घायल, बम स्क्वॉड और पुलिस मौके पर जांच में जुटी

Kanpur Blast: कानपुर के मूलगंज मिश्री बाजार में बुधवार को उस वक्त भगदड़ मच गई, जब यहां मरकस मस्जिद के पास एक तेज धमाका हुआ. इस धमाके से कई घरों की दीवारों में दरारें आ गईं. वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 08, 2025, 09:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कानपुर मस्जिद के पास जोरदार धमाका, कई घायल, बम स्क्वॉड और पुलिस मौके पर जांच में जुटी

Praveen Pandey/ Kanpur: कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्रमें व्यस्त इलाके मिश्री बाजार में बुधवार शाम एक भीषण धमाके से हड़कंप मच गया. करीब शाम 7:30 बजे हुए इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 500 मीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. लोग घबराकर सड़क पर भागने लगे और दुकानों के शटर गिरने लगे.

धमाके से घरों और दुकानों की दीवारों में दरार
धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की कई दुकानों और घरों की दीवारों में दरारें आ गईं. घटना में अब तक पांच लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. सभी घायलों को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस और बम स्क्वॉड टीम जांच में जुटे
सूचना मिलते ही मूलगंज पुलिस, कई थानों की फोर्स और बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेराबंदी कर लिया गया. फिलहाल पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया है और घटनास्थल पर जांच जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अलग-अलग बयान
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका मरकस वाली मस्जिद के पास हुआ. आसपास के व्यापारियों ने बताया कि बाजार में दीपावली से पहले पटाखों का अवैध भंडारण आम बात है. प्रारंभिक जांच में विस्फोट का कारण पटाखों का स्टॉक बताया जा रहा है.हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह धमाका सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी में हुआ विस्फोट भी हो सकता है.

फिलहाल पुलिस ने मामले की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

कानपुर जैसे व्यस्त बाजार में हुए इस धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, जबकि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर धमाका अवैध पटाखों के भंडारण से हुआ या किसी यांत्रिक विस्फोट से.

धमाके के बाद से पूरे मिश्री बाजार और मेस्टन रोड क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है.

 

ये भी पढ़ें: बहराइच में डिप्टी CMO का शव मिला, बंद कमरे में संदिग्ध हालात में मिली लाश, पुलिस ने शुरू की जांच

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं  हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

kanpur latest news

Trending news

dehradun news
देहरादून-हरिद्वार स्टेशन बनेंगे आदर्श,CM धामी ने रेल मंत्री से दिल्ली में की मुलाकात
kanpur latest news
कानपुर मस्जिद के पास जोरदार धमाका, कई घायल, बम स्क्वॉड और पुलिस मौके पर
Hardoi News
यूपी के इस जिले में यातायात को मिलेगी नई राह! चार प्रमुख मार्गों का होगा चौड़ीकरण
Greater Noida West
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ट्रैफिक को मिलेगी राहत, चारमूर्ति चौक का अंडरपास होगा चौड़ा
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय में मोबाइल एडिक्शन से बचाव पर व्याख्यान
Varanasi News
काशी विश्वनाथ धाम ने यूपी की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया
jaunpur news
घर बुलाकर प्रेमी के प्राइवेट पार्ट पर किया चाकू से हमला, जौनपुर में 'जालिम' बनी GF
balrampur Crime News
पशु चिकित्सक का जंगल में मिला नग्न शव, मोटर साइकिल पर बैठने को लेकर हुई थी कहासुनी
sultanpur news
प्रेमी की बाहों में थी पत्नी, देखते ही पति की आंखों में उतर आया खून, फिर जो हुआ...
Hapur
छात्रा बनी एक दिन की डीएम, फरियादियों की सुनीं समस्याएं, दिए समाधान के निर्दश