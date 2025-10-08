कानपुर मस्जिद के पास जोरदार धमाका, कई घायल, बम स्क्वॉड और पुलिस मौके पर जांच में जुटी

Praveen Pandey/ Kanpur: कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्रमें व्यस्त इलाके मिश्री बाजार में बुधवार शाम एक भीषण धमाके से हड़कंप मच गया. करीब शाम 7:30 बजे हुए इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि 500 मीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. लोग घबराकर सड़क पर भागने लगे और दुकानों के शटर गिरने लगे.

धमाके से घरों और दुकानों की दीवारों में दरार

धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की कई दुकानों और घरों की दीवारों में दरारें आ गईं. घटना में अब तक पांच लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. सभी घायलों को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस और बम स्क्वॉड टीम जांच में जुटे

सूचना मिलते ही मूलगंज पुलिस, कई थानों की फोर्स और बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेराबंदी कर लिया गया. फिलहाल पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया है और घटनास्थल पर जांच जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अलग-अलग बयान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका मरकस वाली मस्जिद के पास हुआ. आसपास के व्यापारियों ने बताया कि बाजार में दीपावली से पहले पटाखों का अवैध भंडारण आम बात है. प्रारंभिक जांच में विस्फोट का कारण पटाखों का स्टॉक बताया जा रहा है.हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह धमाका सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी में हुआ विस्फोट भी हो सकता है.

फिलहाल पुलिस ने मामले की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

कानपुर जैसे व्यस्त बाजार में हुए इस धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, जबकि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर धमाका अवैध पटाखों के भंडारण से हुआ या किसी यांत्रिक विस्फोट से.

धमाके के बाद से पूरे मिश्री बाजार और मेस्टन रोड क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है.

