इटावा में रेलवे ट्रैक पर मिले युवक-युवती के शव, इलाके में फैली सनसनी; मौत का मामला संदिग्ध

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इटावा न्यूज/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जसवंतनगर क्षेत्र के सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक और एक युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. दोनों के शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के गांवों के लोग भारी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस और आरपीएफ तुरंत मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी.
सुबह शौच के दौरान हुआ खुलासा
यह पूरी घटना तब सामने आई जब स्थानीय ग्रामीण सुबह के समय शौच के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ गए थे. ग्रामीणों ने जब पटरी के पास एक युवक और एक युवती के शव देखे, तो उनके होश उड़ गए. हैरानी की बात यह थी कि दोनों के शव एक-दूसरे से करीब बीस मीटर की दूरी पर पड़े हुए थे. इतनी दूरी पर शव मिलने के कारण यह मामला सिर्फ रेल हादसे का नहीं लग रहा है, बल्कि इसके पीछे कुछ और कारण होने की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों ने तुरंत इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.
पुलिस और आरपीएफ मौके पर
घटना की जानकारी मिलते ही जसवंतनगर थाने की पुलिस और आरपीएफ के अधिकारी भारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती तौर पर मामला काफी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. यही वजह है कि पुलिस हर एंगल से बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह आत्महत्या है, हत्या है या फिर कोई हादसा.
शवों की शिनाख्त की कोशिश जारी
फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतक युवक और युवती की पहचान करना है. खबर लिखे जाने तक दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस आसपास के थानों और गांवों में संपर्क साध रही है ताकि यह पता चल सके कि ये दोनों कौन थे और इस इलाके में कैसे पहुंचे. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा. इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.