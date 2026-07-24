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इटावा में रेलवे ट्रैक पर मिले युवक-युवती के शव, इलाके में फैली सनसनी; मौत का मामला संदिग्ध

Etawah News: इटावा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जसवंतनगर क्षेत्र के सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक और एक युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. दोनों के शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के गांवों के लोग भारी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए.

Written ByZee Media BureauEdited ByJyoti Kumari
Published: Jul 24, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:11 AM IST
इटावा में रेलवे ट्रैक पर मिले युवक-युवती के शव, इलाके में फैली सनसनी; मौत का मामला संदिग्ध

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