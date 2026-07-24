इटावा में रेलवे ट्रैक पर मिले युवक-युवती के शव, इलाके में फैली सनसनी; मौत का मामला संदिग्ध

सुबह शौच के दौरान हुआ खुलासा

यह पूरी घटना तब सामने आई जब स्थानीय ग्रामीण सुबह के समय शौच के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ गए थे. ग्रामीणों ने जब पटरी के पास एक युवक और एक युवती के शव देखे, तो उनके होश उड़ गए. हैरानी की बात यह थी कि दोनों के शव एक-दूसरे से करीब बीस मीटर की दूरी पर पड़े हुए थे. इतनी दूरी पर शव मिलने के कारण यह मामला सिर्फ रेल हादसे का नहीं लग रहा है, बल्कि इसके पीछे कुछ और कारण होने की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों ने तुरंत इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.