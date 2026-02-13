हत्या या आत्महत्या! फांसी पर लटका मिला नवविवाहिता का शव, मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

इटावा न्यूज/अनु बाबू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक नवविवाहिता का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला. मृतका की पहचान मोहिनी के रूप में हुई है, जिसकी शादी लगभग एक वर्ष पूर्व ही हुई थी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए.

क्या हैं पूरी बात ?

बता दे कि मृतका के मायके पक्ष ने इस घटना को आत्महत्या नहीं बल्कि दहेज हत्या बताया है. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग मोहिनी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते थे. उनका कहना है कि करीब एक सप्ताह पहले ही ससुराल वाले मोहिनी को अपने साथ लेकर गए थे. मायके वालों के अनुसार, दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और अंत में उसे मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया.

पति हिरासत में

घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. वहीं, अन्य ससुराल जन घटना के बाद से ही मौके से फरार बताए जा रहे हैं.पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. इस मामले ने पूरे क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पैनल और वीडियोग्राफी से कराया गया पोस्टमार्टम

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया है, जिसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

पुलिस ने शुरू की विस्तृत जांच

पुलिस का कहना है कि मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि यदि जांच में दहेज हत्या की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

