Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3116728
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

इटावा में लापता छात्र की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, जमीनी रंजिश में हत्या का आरोप; परिवार में मचा कोहराम

Etawah News: इटावा जनपद में एक लापता छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बोरे में बंद हालत में मिले शव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.  परिजनों ने इसे जमीनी विवाद में रंजिशन अपहरण के बाद हत्या का मामला बताया है, जबकि पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 20, 2026, 04:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

इटावा/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में  एक लापता छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव बोरे में बंद अवस्था में मिलने की बात सामने आई है. परिजनों ने जमीनी विवाद में अपहरण के बाद हत्या कर शव ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

कहां की है ये घटना?
जानकारी के अनुसार, थाना इकदिल क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के खंभा संख्या 25/17 के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना रेलवे कर्मियों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. बाद में शव की पहचान भरथना थाना क्षेत्र के नगला बंधा गांव निवासी एलआईसी एजेंट राजवीर के 25 वर्षीय बेटे मनीष यादव के रूप में हुई.

बताया गया कि मनीष 18 फरवरी को कोचिंग के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिजनों ने कोचिंग सेंटर और अन्य स्थानों पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद संबंधित थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. इसी बीच इकदिल इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात शव की सूचना परिजन तक पहुंची. जब परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव की पहचान की तो परिवार में कोहराम मच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप
परिजनों का आरोप है कि गांव में कई वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था. वर्ष 2023 में विरोधियों ने झूठा छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसमें वर्ष 2025 में कोर्ट ने मनीष को निर्दोष करार दिया था. परिजनों का कहना है कि उसी रंजिश में उनके बेटे का अपहरण कर हत्या की गई और शव को बोरे में भरकर रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया, ताकि घटना हादसा प्रतीत हो. उनका दावा है कि ट्रेन की टक्कर के बाद शव बोरे से अलग हो गया.

क्षेत्राधिकारी का बयान
मामले में क्षेत्राधिकारी अभय नारायण ने बताया कि इकदिल थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी. भरथना थाने में दर्ज गुमशुदगी से भी मामले को जोड़ा जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है और परिजनों के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Etawah news

Trending news

shikshamitra
यूपी के 1.43 लाख शिक्षामित्रों काे गुड न्यूज! सीएम योगी का मानदेय को लेकर बड़ा फैसला
Etawah news
इटावा में लापता छात्र की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, जमीनी रंजिश में हत्या का आरोप
Akhilesh Yadav
दोनों डिप्टी सीएम मिलकर नहीं दिला पा रहे सजा.....अखिलेश यादव का ब्रजेश पाठक पर हमला
Cabinet Minister Omprakash Rajbhar
कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर की बढ़ीं मुश्किलें, MP/MLA कोर्ट ने जारी किया नोटिस
Hardoi News
हरदोई में बड़ा हादसा, सिंघाड़ा निकालते समय तालाब में डूबीं तीन किशोरियां
UP panchayat election
UP पंचायत चुनावः ग्राम प्रधान उम्मीदवार कितना कर सकता है खर्च, EC ने तय की सीमा
Sonbhadra News
सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला
Lucknow news
लखनऊ में फर्जी GST फर्म का बड़ा खेल बेनकाब! 37 लाख की कर चोरी, 3 आरोपी गिरफ्तार
Ghaziabad News
गाजियाबाद को मिली बड़ी सौगात! बनेगा 55 हजार दर्शकों वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
Greater Noida news
घंटे भर बाथरूम में चीखती रही छात्रा…ग्रेटर नोएडा के स्कूल की लापरवाही से मचा हड़कंप