इटावा में लापता छात्र की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, जमीनी रंजिश में हत्या का आरोप; परिवार में मचा कोहराम

Etawah News: इटावा जनपद में एक लापता छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बोरे में बंद हालत में मिले शव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों ने इसे जमीनी विवाद में रंजिशन अपहरण के बाद हत्या का मामला बताया है, जबकि पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है.
इटावा/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक लापता छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव बोरे में बंद अवस्था में मिलने की बात सामने आई है. परिजनों ने जमीनी विवाद में अपहरण के बाद हत्या कर शव ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
कहां की है ये घटना?
जानकारी के अनुसार, थाना इकदिल क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के खंभा संख्या 25/17 के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना रेलवे कर्मियों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. बाद में शव की पहचान भरथना थाना क्षेत्र के नगला बंधा गांव निवासी एलआईसी एजेंट राजवीर के 25 वर्षीय बेटे मनीष यादव के रूप में हुई.
बताया गया कि मनीष 18 फरवरी को कोचिंग के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिजनों ने कोचिंग सेंटर और अन्य स्थानों पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद संबंधित थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. इसी बीच इकदिल इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात शव की सूचना परिजन तक पहुंची. जब परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव की पहचान की तो परिवार में कोहराम मच गया.
परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप
परिजनों का आरोप है कि गांव में कई वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था. वर्ष 2023 में विरोधियों ने झूठा छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसमें वर्ष 2025 में कोर्ट ने मनीष को निर्दोष करार दिया था. परिजनों का कहना है कि उसी रंजिश में उनके बेटे का अपहरण कर हत्या की गई और शव को बोरे में भरकर रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया, ताकि घटना हादसा प्रतीत हो. उनका दावा है कि ट्रेन की टक्कर के बाद शव बोरे से अलग हो गया.
क्षेत्राधिकारी का बयान
मामले में क्षेत्राधिकारी अभय नारायण ने बताया कि इकदिल थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी. भरथना थाने में दर्ज गुमशुदगी से भी मामले को जोड़ा जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है और परिजनों के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है.
