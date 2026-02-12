'बस इतनी सी डांट थी' पिता ने सिगरेट पीने से रोका; बेटे ने कुएं में कूदकर दी जान

औरैया न्यूज/गौरव श्रीवास्तव : उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के राहतपुर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां हाईस्कूल के एक छात्र ने कथित रूप से पिता की डांट से आहत होकर कुएं में छलांग लगा दी. मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने काफी मशक्कत के बाद छात्र को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में मातम पसरा हुआ है.

क्या हैं पूरा मामला ?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राहतपुर गांव निवासी किशोर हाईस्कूल का छात्र था. परिजनों का कहना है कि वह कुछ समय से गलत संगत में पड़ गया था और सिगरेट पीने लगा था. बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन पिता ने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया. इस बात पर पिता ने उसे कड़ी फटकार लगाई. परिजनों के मुताबिक, डांट से आहत होकर छात्र घर से निकल गया और कुछ ही देर बाद गांव के पास स्थित एक पुराने कुएं में छलांग लगा दी.

परिजनों की हाल क्या

कुएं में कूदने की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी प्रयासों के बाद छात्र को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं.मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सदर कोतवाली पुलिस का कहना है यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है.

