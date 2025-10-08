Advertisement
Kanpur News:मैगी-पिज्जा के शौक ने बनवाया चोर! बच्‍चे ने बहन की सगाई की अंगूठी उड़ाई, ऐसे उठा राज से पर्दा

Kanpur News: कानपुर में फास्ट फूड एडिक्शन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां मैगी और पिज्जा खाने के लिए बच्‍चे ने बहन की सगाई की अंगूठी चुरा ली. जब नाबालिग सुनार के पास उसे बेचने पहुंचा तो राज से पर्दा उठा. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:19 AM IST
Kanpur News: कानपुर में फास्ट फूड की लत में बच्चे ने ऐसा कदम उठाया कि हर कोई हैरान है. यहां मैगी, बर्गर और पिज्जा, कोल्ड्रिंक खाने की चाहत में एक 14 साल के नाबालिग ने अपने ही घर मे चोरी कर डाली. इस कारनामे से उसका पूरा परिवार शर्मसार हो गया है. 

बहन की सगाई की अंगूठी चोरी
काकादेव इलाके में रहने वाले एक होटल कारोबारी के बेटे ने बहन की सगाई की सोने की अंगूठी बेचने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि नाबालिग काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर स्थित सराफा व्यापारी अजय वर्मा की दुकान में करीब चार ग्राम की सोने की अंगूठी लेकर आया. उसने पिता की बीमारी का बहाना बनाया और दवा के लिए रुपये मांगे. जब उस पर अजय वर्मा को शक हुआ तो उन्होंने कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा.

कैसे हुआ ये बड़ा खुलासा?
फिर ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाया. उन्हें चोरी की अंगूठी बेचने का शक हुआ. एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री पुष्पेंद्र जायसवाल और अन्य पदाधिकारी पहुंचे. उन्होंने नाबालिग से अंगूठी के बारे में सवाल जवाब किए तो वह किसी अन्य युवक और फिर एक महिला को बुला लाया. किशोर से आधार कार्ड और अंगूठी के कागजात मांगे तो वह कुछ बोल नहीं पाया. 

अंगूठी देख दंग रह गई मां
आखिर में पुलिस को बुलाने की बात कही गई. उससे कहा गया कि अपनी मां को लेकर आए. करीब आधे घंटे के बाद किशोर की मां सर्राफा दुकान में पहुंचीं और अंगूठी देखकर दंग रह गई. यह अंगूठी किसी और कि नहीं बल्कि उनकी बेटी को सगाई में मिली थी. गुस्से में आकर मां ने बेटे को खूब लताड़ा. जब पुलिस पहुंची तो नाबालिग ने माफी मांगी. वहीं, नाबालिग की मां ने एसोसिएशन और दुकानदारों का आभार जताया.  

यह भी पढ़ें: Kanpur News: लिफ्ट में फंसी युवक की गर्दन, इकलौते बेटे की तड़प-तड़पकर गई जान, अंडर गारमेंट फैक्ट्री में मचा बवाल

