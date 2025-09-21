गर्लफ्रेंड की हत्या कर ली सेल्फी, शव को सूटकेस में भरकर यमुना में फेंका, कानपुर में हत्याकांड का खुलासा

कानपुर देहात/आलोक त्रिपाठी: कानपुर शहर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है. युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या की, फिर शव के साथ सेल्फी लेकर दोस्त की मदद से सूटकेस में भर दिया और बांदा जिले में यमुना नदी में फेंक दिया. पुलिस ने घटना के दो महीने बाद मामले का पर्दाफाश किया है.

पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के सुजनीपुर गांव की विजयश्री ने 8 अगस्त को हनुमंत विहार थाने में बेटी आकांक्षा उर्फ माही (20) की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. आकांक्षा बर्रा स्थित गुड फूड रेस्टोरेंट में बड़ी बहन के साथ काम करने के साथ पढ़ाई भी कर रही थी.

इंस्टाग्राम से बढ़ी युवक से नजदीकियां

इसी दौरान उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए फतेहपुर निवासी सूरज कुमार से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. परिजनों के मुताबिक, सूरज के कहने पर आकांक्षा ने नौकरी बदलकर हनुमंत विहार में किराए पर कमरा ले लिया था. वहीं सूरज भी आता-जाता था. 22 जुलाई को मां विजयश्री को बेटी के मोबाइल से अजीब मैसेज मिला, जिससे शक गहराया. इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस की पूछताछ में सूरज ने कबूल किया कि उसकी दो प्रेमिकाएं थीं. जब दोनों को इसका पता चला तो दूसरी प्रेमिका के दबाव में आकर उसने आकांक्षा की हत्या कर दी. 21 जुलाई को रेस्टोरेंट और फिर कमरे पर दोनों के बीच विवाद हुआ. गुस्से में सूरज ने आकांक्षा की जमकर पिटाई की और गला दबाकर हत्या कर दी.

दोस्त के साथ बनाया शव को लगाया ठिकाने

इसके बाद उसने फतेहपुर के दोस्त आशीष को बुलाया और शव को सूटकेस में भरकर चिल्ला पुल से यमुना नदी में फेंक दिया. आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए 25 जुलाई को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाकर आकांक्षा का मोबाइल ट्रेन में छोड़ दिया, ताकि लोकेशन दूसरी जगह दिखे. वहीं, परिजनों को गुमराह करने के लिए कई दिनों तक आकांक्षा बनकर मैसेज करता रहा.

क्या बोले डीसीपी

डीसीपी ने बताया कि सीडीआर और लोकेशन की मदद से आरोपी तक पुलिस पहुंची. फिलहाल शव की बरामदगी के लिए प्रयागराज, बांदा और कौशांबी में टीमें लगाई गई हैं. आरोपी ने हत्या के बाद की ली गई सेल्फी भी पुलिस को दिखाई है.