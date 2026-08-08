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इश्क पड़ा भारी...शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी, परिजनों ने रंगे हाथ पकड़कर लाठी-डंडों से उतारा आशिकी का भूत!

Kanpur Dehat Married Lover Beaten: कानपुर देहात से प्रेम प्रसंग को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक प्रेमी अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जिसकी भनक लगते ही घरवालों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद घरवालों ने प्रेमी-प्रेमिका को घर के आंगन में लाठी-डंडों और घूंसों से जमकर पीटा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 08, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:51 AM IST
इश्क पड़ा भारी...शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी, परिजनों ने रंगे हाथ पकड़कर लाठी-डंडों से उतारा आशिकी का भूत!
Image Credit: Kanpur Dehat News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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