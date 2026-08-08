/इश्क पड़ा भारी...शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी, परिजनों ने रंगे हाथ पकड़कर लाठी-डंडों से उतारा आशिकी का भूत!

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और दोनों को घर के अंदर पकड़ लिया. घर के आंगन में ही दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. प्रेमी को बचाने आई प्रेमिका को भी उन्होंने नहीं बख्शा और उसको भी खूब पीटा. इस दौरान प्रेमी गिड़गिड़ाता और चिल्लाता रहा, लेकिन परिजनों का दिल नहीं पिघला. डेरापुर थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि 112 पीआरवी पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने लाई थी. उसका शांति भंग की धारा में चालान कर छोड़ दिया गया है. वायरल हो रहे मारपीट के वीडियो की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.