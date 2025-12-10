Advertisement
Kanpur News: रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात! देवर ने भाभी को छेड़ा, बचाने आया पति तो काट डाली नाक

Kanpur Crime News: कानपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक देवर ने अपनी भाभी से छेड़छाड़ की. जब भाभी ने इस हरकत का विरोध किया तो उसने बेरहमी से पिटाई कर दी. बीच-बचाव करने पहुंचे भाई की नाक काट ली. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 10, 2025, 10:14 AM IST
Kanpur News
Kanpur News

Kanpur Crime News: कानपुर से रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है. यहां देवर ने न सिर्फ भाभी के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. जब भाई बीच-बचाव के लिए पहुंचा तो उसकी नाक काट डाली. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

क्या है ये पूरा मामला?
यह घटना कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के औरंगपुर साभी गांव की है. इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी देवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. आरोप है कि सोमवार देर रात भाभी अपने कमरे में लेटी थी. तभी देवर कमरे में घुस आया और अश्लील हरकतें करने लगा. फिर भाभी ने विरोध करने किया तो उसने गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
शोर सुन कमरे में पति आ गया और उसने बचाने की कोशिश की. जिसके बाद देवर उनके साथ भी मारपीट करने लगा. इस दौरान देवर ने पति के हाथ के अंगूठे और नाक में दांतों से काट लिया. काटने से नाक की एक ओर की खाल कटकर अलग हो गई. शोर मचाने पर देवर हत्या की धमकी देते हुए भाग गया. घायल युवक को परिजन सीएचसी ले गए. जहां डाक्टर्स ने मरहम पट्टी की. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ की सिंगर में शर्मनाक हरकत, स्टेज पर चढ़ गोद में उठाने लगा ये लड़का, ऑन स्टेज बदतमीजी देख सब हैरान!

