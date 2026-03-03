फर्रुखाबाद में बीएससी छात्र की चाकू मारकर हत्या! पारिवारिक विवाद बना मौत की वजह

फर्रुखाबाद न्यूज/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार के बीच फर्रुखाबाद जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के ग्राम गंगोली में एक ग्रेजुएशन छात्र की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया.

जानिए पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र निवासी अखिलेश कुमार ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर गांव के ही एक युवक द्वारा गाली-गलौज करते हुए कॉल की गई थी. लगातार तीन बार फोन आने और विवाद बढ़ने पर उन्होंने मामले की जानकारी अपने भाई कमलेश कुमार को दी. इसके बाद कमलेश अपने बेटे वैभव कनौजिया के साथ आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे.

जानें कैसे हुआ हमला ?

बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान विवाद अचानक बढ़ गया. इसी दौरान आरोपी, जो रिश्ते में मृतक का पारिवारिक ताऊ बताया जा रहा है, ने गुस्से में आकर धारदार चाकू से वैभव के पेट पर हमला कर दिया. हमला इतना गंभीर था कि वैभव लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा.बीच-बचाव करने पहुंचे पिता कमलेश भी हमले में घायल हो गए.

छात्र था युवक ?

घटना के समय आरोपी पक्ष के घर पर चार लोग मौजूद थे, जबकि कमलेश और उनका बेटा वैभव ही वहां पहुंचे थे. गंभीर रूप से घायल वैभव को आनन-फानन में अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. मृतक वैभव कनौजिया बीएससी का छात्र था और पढ़ाई के साथ अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीर बताया जा रहा है. बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। गांव में भी घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

पुलिस कार्यवाई तेज

सूचना मिलते ही मऊदरवाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घायल पिता का मेडिकल परीक्षण कराया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा सामने आया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

