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कानपुर में BSF का पेपर रद्द, परीक्षा में बार-बार सिस्टम बंद होने पर भड़के अभ्यर्थी, जानें कब होगा री-एग्जाम

Kanpur News: बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल परीक्षा के लिए कानपुर में चार परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. श्यामनगर के एमडी इंफोटेक सेंटर पर बार बार सिस्टम बंद होने पर अभ्यर्थी भड़क गए.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Sep 02, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:53 PM IST
कानपुर में BSF का पेपर रद्द, परीक्षा में बार-बार सिस्टम बंद होने पर भड़के अभ्यर्थी, जानें कब होगा री-एग्जाम
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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