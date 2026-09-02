कानपुर में BSF का पेपर रद्द, परीक्षा में बार-बार सिस्टम बंद होने पर भड़के अभ्यर्थी, जानें कब होगा री-एग्जाम

18 सितंबर को दोबारा होगी परीक्षा

एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि श्याम नगर स्थित एमडी इंफोटेक एग्जामिनेशन सेंटर पर बीएसएफ की विभिन्न श्रेणियों की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित हो रही थी. पहली पाली के दौरान ही सभी कंप्यूटर सेट अचानक बंद हो गए. शुरुआती जांच में यह तकनीकी और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट प्रतीत हुआ है. परीक्षा बाधित होने से नाराज अभ्यर्थियों ने हंगामा कर री-एग्जाम की नई तारीख तत्काल घोषित करने और आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपलोड करने की मांग की, जिसे पूरा करते हुए उन्हें आगामी 18 सितंबर की नई तारीख से अवगत करा दिया गया है. स्थानीय पुलिस को परीक्षा आयोजित होने की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और इस पूरी घटना के बीच हमारा मुख्य फोकस सभी अभ्यर्थियों को सुरक्षित और शांतिपूर्वक उनके गंतव्य के लिए रवाना करना रहा.