कानपुर में BSF का पेपर रद्द, परीक्षा में बार-बार सिस्टम बंद होने पर भड़के अभ्यर्थी, जानें कब होगा री-एग्जाम

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प्रवीण पांडेय/कानपुर: कानपुर में आयोजित बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की परीक्षा रद्द कर दी गई है. इससे नाराज करीब 500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा किया. कानपुर में इस परीक्षा के लिए कुल 4 केंद्र बनाए गए थे. इनमें श्यामनगर के एमडी इंफोटेक सेंटर यानी केंद्र कोड 25916 पर तीनों पालियों में परीक्षा रद्द की गई है. कंप्यूटर बार-बार बंद होने और असुविधा के कारण छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए आगे आना पड़ा.
परीक्षा के दौरान अचानक बंद हो गए कंप्यूटर
बुधवार पहली पाली के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश का समय सुबह 7:30 बजे तय था, लेकिन कर्मचारियों की सुस्ती के चलते प्रवेश काफी देरी से शुरू हुआ. इस दौरान बारिश में भीग जाने से कुछ परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड भी गीले हो गए, हालांकि, बाद में केंद्र में प्रवेश दे दिया गया. परीक्षा शुरू होने के महज 10 से 15 मिनट बाद ही कई कंप्यूटर सिस्टम अचानक बंद हो गए और जब कर्मचारियों ने बिजली न होने और जनरेटर खराब होने का बहाना बनाया, तो छात्रों ने पंखे चलते देख व्यवस्था की पोल खोल दी.
छात्रों ने जताई पेपर लीक की आशंका
बिहार के भोजपुर से परीक्षा देने आए शिव प्रकाश कुमार ने बताया कि वे पांच घंटे का सफर तय कर केंद्र पहुंचे थे, लेकिन पेपर शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही सिस्टम ठप हो गए और दो घंटे तक इंतजार के बाद भी तकनीकी खामी दूर नहीं हुई. वहीं, गोरखपुर से आए अमरजीत यादव ने आरोप लगाया कि अंतिम समय तक एंट्री रोकने और बार-बार सिस्टम बंद होने जैसी घटनाओं से उन्हें व्यवस्था पर गंभीर संदेह हुआ, जिससे आशंका जताई गई कि या तो पेपर लीक हुआ है या फिर अंदरखाने कोई बड़ी गड़बड़ी चल रही है.
अभ्यर्थियों ने जमकर किया हंगामा
हंगामा बढ़ता देख स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझा-बुझाकर शांत कराया. इसके बाद अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों से विचार-विमर्श कर इस केंद्र की तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की. उग्र छात्रों ने अधिकारियों के सामने यह प्रमुख मांग भी रखी कि अगली बार परीक्षा का नया केंद्र उनके नजदीकी क्षेत्र में ही बनाया जाए, ताकि उन्हें दोबारा लंबी दूरी की थकाने वाली यात्रा न करनी पड़े. छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस रद्द हुई परीक्षा की नई तारीख 18 सितंबर 2026 तय की गई है. अभ्यर्थियों को नियमित रूप से बीएसएफ के आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट देखते रहने के निर्देश दिए गए हैं.
18 सितंबर को दोबारा होगी परीक्षा
एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि श्याम नगर स्थित एमडी इंफोटेक एग्जामिनेशन सेंटर पर बीएसएफ की विभिन्न श्रेणियों की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित हो रही थी. पहली पाली के दौरान ही सभी कंप्यूटर सेट अचानक बंद हो गए. शुरुआती जांच में यह तकनीकी और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट प्रतीत हुआ है. परीक्षा बाधित होने से नाराज अभ्यर्थियों ने हंगामा कर री-एग्जाम की नई तारीख तत्काल घोषित करने और आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपलोड करने की मांग की, जिसे पूरा करते हुए उन्हें आगामी 18 सितंबर की नई तारीख से अवगत करा दिया गया है. स्थानीय पुलिस को परीक्षा आयोजित होने की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और इस पूरी घटना के बीच हमारा मुख्य फोकस सभी अभ्यर्थियों को सुरक्षित और शांतिपूर्वक उनके गंतव्य के लिए रवाना करना रहा.