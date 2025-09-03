नहीं बदलेगा कानपुर के बुद्धा पार्क का नाम, शिवालय पार्क बनाने का प्रस्ताव रद्द, मायावती ने दी प्रतिक्रिया
कानपुर

नहीं बदलेगा कानपुर के बुद्धा पार्क का नाम, शिवालय पार्क बनाने का प्रस्ताव रद्द, मायावती ने दी प्रतिक्रिया

Kanpur Buddha Park renamed Shivalaya Park News: कानपुर के  गौतम बुद्ध पार्क को लेकर जमकर सियासी घमासान देखने को मिला. भारी विरोध के बाद शिवालय पार्क बनाने के प्रस्ताव को रद्द किया गया है. बसपा प्रमुख मायावती ने इसका स्वागत किया है.

Last Updated: Sep 03, 2025, 10:07 AM IST
kanpur news
kanpur news

Kanpur: कानपुर एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार सियासत की वजह से नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध पार्क की वजह से. यहां प्रयागराज के शिवालय पार्क की तर्ज पर 12 ज्योर्तिलिंगो के स्वरूप स्थापित करने की तैयारी थी. लेकिन भारी विरोध के बाद इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है. बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसका स्वागत किया है.

क्या बोली मायावती
मायावती ने एक्स प्लेटफार्म पर लिखा, कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने के विवादित प्रस्ताव को रद्द किये जाने का स्वागत और यूपी सरकार को इसके लिये धन्यवाद भी है. उम्मीद है कि सरकार आगे कहीं भी ऐसा कोई विवाद खड़ा करने के षडयंत्र को गंभीरता से लेकर इसके विरुद्ध सख्ती करेगी. जिससे समाज में शान्ति-व्यवस्था, आपसी भाईचारा एवं सौहार्द का वातावरण बिगड़ने ना पाये.

15 एकड़ में फैला है पार्क
दरसल ये पार्क कल्याणपुर के इंद्रानगर में बना हुआ है. पार्क पहुंचने के बाद देखा कि यहां मुख्य गेट लाल पत्थरों की मदद से तैयार किया गया है. एक बोर्ड भी लगा है, जिस पर इस पार्क को कब बनाया गया, कितनी लागत थी, इसका जिक्र है. मायावती की सरकार में 8 सिंतबर, 1997 को गौतमबुद्ध पार्क का निर्माण कराया गया था. करीब 15 एकड़ जमीन पर यह पार्क फैला हुआ है.

मायावती और चंद्रशेखर ने किया था विरोध
बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर ट्वीट कर पार्क का नाम बदलने का विरोध जताया तो चंद्रशेखर आजाद ने भी मुख्यमंत्री को लेटर लेकर इस पर आपत्ति जताई है .वहीं मामला सुर्खियों में आने के बाद कानपुर के नगर आयुक्त का कहना है कि शहर के तमाम पार्कों का सर्वे किया जा रहा है .फिलहाल अभी पार्क का नाम नहीं बदला जा रहा है.

यह भी पढ़ें- Kanpur News:बेरहम प्रेमिका! 10 सेकेंड में प्रेमी को जड़े तड़ातड़ 11 थप्पड़, ब्रेकअप के बाद कर दिया ये कांड

 

Kanpur News

