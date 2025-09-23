Kanpur News: माफिया अखिलेश दुबे पर बुलडोजर एक्शन, 500 करोड़ की जमीन पर चला पीला पंजा, स्कूल की जमीन पर 41 साल था कब्जा
Kanpur News: माफिया अखिलेश दुबे पर बुलडोजर एक्शन, 500 करोड़ की जमीन पर चला पीला पंजा, स्कूल की जमीन पर 41 साल था कब्जा

Kanpur News: कानपुर में माफिया अखिलेश दुबे पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया. 500 करोड़ की जमीन पर भारी पुलिस बल की मौजदूगी में पीला पंजा चला. इस दौरान मोहल्लेवासियों  की अवैध कब्जा हटाने आई पुलिस टीम के साथ झड़प भी हो गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 23, 2025, 05:53 PM IST
Kanpur News: माफिया अखिलेश दुबे पर बुलडोजर एक्शन, 500 करोड़ की जमीन पर चला पीला पंजा, स्कूल की जमीन पर 41 साल था कब्जा

Praveen Pandey/ Kanpur: कानपुर के साकेत नगर में मंगलवार को करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया गया. कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की टीम भारी पुलिस बल और पांच बुलडोजरों के साथ भूखंड संख्या 70 पर पहुंची और लगभग एक घंटे तक चले अभियान में पार्क की बाउंड्री, फुटपाथ और वहां लगाए गए पेड़-पौधे तक ढहा दिए.

यह वही जमीन है जिसे वर्ष 1984 में जवाहर विद्या समिति को स्कूल निर्माण के लिए आवंटित किया गया था. लेकिन समय बीतने के साथ ही साकेत नगर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जमीन को पार्क का रूप देकर कब्जा जमा लिया. समिति पिछले कई सालों से कोर्ट की मदद से अपनी जमीन वापस पाने की लड़ाई लड़ रही थी.

सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
करीब 41 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और केडीए को जमीन कब्जा मुक्त कराकर आवंटी को सौंपने का आदेश दिया. बीते वर्ष भी केडीए ने कब्जा हटाने की कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय महिलाओं के विरोध और भारी बवाल के चलते टीम को बैरंग लौटना पड़ा था. अखिलेश दुबे के जेल जाने के बाद अधिकारियों ने एक बार फिर सख्ती दिखाई और मंगलवार को अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया.

सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम
कार्रवाई के दौरान किदवई नगर समेत छह थानों की पुलिस, दो प्लाटून पीएसी और भारी फोर्स तैनात रही. कुछ महिलाओं ने विरोध कर अभियान रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिस ने उन्हें शांत करा दिया. किदवई नगर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि “केडीए की मांग पर सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया था और जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त करा दिया गया है.”

राजनीतिक तकरार भी तेज
इस कार्रवाई पर राजनीति भी गर्म रही. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में अखिलेश दुबे मामले को लेकर सरकार पर तंज कसा थाय. वहीं, पीड़ित प्रज्ञा त्रिवेदी ने कहा कि “अखिलेश दुबे ने जमीन पर कब्जा कर हद पार कर दी थी. अब बुलडोज़र बाबा से पंगा लिया, जिसका नतीजा सबके सामने है.”

41 साल से अधर में लटकी यह जमीन आखिरकार समिति को सौंप दी गई है, जिसे लेकर इलाके में बड़ी चर्चा है. 

;