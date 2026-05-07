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कानपुर में मजदूरों से भरी बस नहर में गिरी, 19 लोगों को सुरक्षित निकाला, डंपर से टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर गिरी थी बस

Kanpur News: कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. मजदूरों से भरी एक प्राइवेट बस डंपर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर में जा गिरी.  हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 07, 2026, 11:12 AM IST
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कानपुर में मजदूरों से भरी बस नहर में गिरी, 19 लोगों को सुरक्षित निकाला, डंपर से टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर गिरी थी बस

कानपुर न्यूज/प्रवीण पाण्डे : उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. मजदूरों से भरी एक प्राइवेट बस डंपर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर में जा गिरी.  हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया. 

क्या है पूरा मामला ? 
बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी मजदूर रानियां स्थित एक फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार डंपर से बस की टक्कर हो गई.  टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस सीधे नहर में जा गिरी. 

मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम
हादसे की सूचना मिलते ही बिधनू थाना पुलिस समेत प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर नहर में उतरे और बस के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला. रेस्क्यू अभियान के दौरान करीब 19 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.  डॉक्टरों के अनुसार कुछ मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कई लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. 

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स्थानीय लोगों ने दिखाई तत्परता
हादसे के बाद सबसे पहले आसपास मौजूद ग्रामीण और राहगीर मदद के लिए आगे आए. लोगों ने बिना समय गंवाए नहर में उतरकर बस के शीशे तोड़े और अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर समय रहते राहत कार्य शुरू नहीं होता, तो हादसा और भी भयावह हो सकता था. 

हादसे की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस और डंपर को कब्जे में ले लिया है.  प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है.  प्रशासन की ओर से घायलों के समुचित इलाज का आश्वासन दिया गया है. 

यह भी पढ़ें : सड़क के गड्ढे ने निगल ली जिंदगी, नाश्ता लेने निकले युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम
 

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