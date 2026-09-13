/कानपुर व्यापारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, 50 से अधिक मुकदमों में वांछित, दौनों पैरों में लगी गोली

आरोपी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में आरोपी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. संजय ढाबा ने बताया कि एक कथित पत्रकार ने उसे सलाह दी थी कि वह खुद को निर्दोष बताते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करे, ताकि उसे आगे संरक्षण मिलता रहे. पुलिस अब उस पत्रकार की पहचान और इस साजिश में उसकी भूमिका की गहन जांच कर रही है. वहीं, मामले में शामिल अन्य तीन फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.