/कानपुर व्यापारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, 50 से अधिक मुकदमों में वांछित, दौनों पैरों में लगी गोली

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प्रवीण पांडेय/कानपुर: कानपुर के थाना काकादेव क्षेत्र में व्यापारी की हत्या के मुख्य आरोपी और 50 से अधिक मुकदमों में वांछित कुख्यात अपराधी संजय ढाबा को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे आरोपी ने रोकने पर पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
यह है पूरा मामला
काकादेव क्षेत्र में बीते 5 सितंबर की देर रात व्यापारी अमित कुमार की बेदर्दी से पिटाई की गई थी, जिनकी इलाज के दौरान 8 सितंबर को मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से चार आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिनमें मुख्य आरोपी संजय ढाबा की तलाश के लिए पुलिस की चार टीमें लगातार दबिश दे रही थीं.
पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी संजय ढाबा रविवार जब शहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, तब पुलिस टीम ने उसे घेरकर रोकने का प्रयास किया. खुद को घिरता देख अपराधी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर गोलियां चला दीं. आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया और उसे दबोच लिया गया.
आरोपी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में आरोपी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. संजय ढाबा ने बताया कि एक कथित पत्रकार ने उसे सलाह दी थी कि वह खुद को निर्दोष बताते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करे, ताकि उसे आगे संरक्षण मिलता रहे. पुलिस अब उस पत्रकार की पहचान और इस साजिश में उसकी भूमिका की गहन जांच कर रही है. वहीं, मामले में शामिल अन्य तीन फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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