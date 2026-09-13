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कानपुर व्यापारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, 50 से अधिक मुकदमों में वांछित, दौनों पैरों में लगी गोली

Kanpur News: कानपुर में व्यापारी अमित कुमार मर्डर केस में पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी संजय ढाबा को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया. उस पर 50 से अधिक मुकदमे हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 13, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:45 PM IST
कानपुर व्यापारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, 50 से अधिक मुकदमों में वांछित, दौनों पैरों में लगी गोली
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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