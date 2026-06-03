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कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को डायल-112 पर कॉल कर मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

Kanpur News : उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा डायल-112 पर फोन कर मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:40 AM IST
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कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को डायल-112 पर कॉल कर मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

कानपुर न्यूज :  उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा डायल-112 पर फोन कर मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई. घटना की सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं.

क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 1 जून की है. दोपहर लगभग 2:21 बजे यूपी डायल-112 पर एक धमकी भरा फोन आया. पीआरबी (PRV) देवीपुर में तैनात सिपाही श्याममिलन को यह सूचना प्राप्त हुई कि कानपुर नगर के रेउना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मखौली गांव निवासी राममिलन नामक व्यक्ति ने डायल-112 पर फोन किया था. कॉल करने वाले ने बातचीत के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और FIR दर्ज
धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया. इसके बाद, देवीपुर चौकी प्रभारी ने इस संबंध में भोगनीपुर थाने में लिखित तहरीर दी. पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपी राममिलन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीआईपी सुरक्षा और किसी भी जन प्रतिनिधि को दी गई धमकी को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है. शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

आरोपी की धरपकड़ के लिए टीमें गठित
भोगनीपुर थाना पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं. पुलिस की टीमें मखौली गांव स्थित आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. तकनीकी सर्विलांस टीम की भी मदद ली जा रही है ताकि आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा. शुरुआती जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी ने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है अथवा किसी मानसिक आवेश में आकर यह हरकत की गई है. फिलहाल, क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में घर के अंदर चार लोगों की हत्या, करोड़ों की संपत्ति, जेल में बंद बेटा..किसने मिटा दिया पूरा परिवार
 

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