Fatehpur News: कार से निकलती दिखी आग की चिंगारियां! तेज रफ्तार कार ने बाइक को कई किलोमीटर घसीटा, फतेहपुर में रफ्तार का कहर

Fatehpur Accident: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज रफ्तार के कहर उस वक्त देखने को मिला जब कार ने खड़ी बाइकों में टक्कर मार दी, एक बाइक कार में फंस गई, लेकिन कार चालक रुकने के बजाय बाइक कई किलोमीटर दूर तक घसीट ले गया और आगे जाकर एक पेड़ से टकरा गया.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 13, 2025, 10:11 PM IST
अवनीश सिंह: फतेहपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने खड़ी बाइकों में टक्कर मार दी, लेकिन टक्कर के बाद कार चालक रूकने के बजाय तेज रफ्तार से वहां से भाग निकला. कार चालक की इस कोशिश में एक बाइक कार में फंस गई और कई किलोमीटर दूर तक घसीटती रही. इस दौरान बाइक से सड़क पर रगड़ने से कार से ऐसा चिंगारियां निकल रही थी जैसे किसी रॉकेट लांच के वक्त किसी रॉकेट से आग और चिंगारियां निकलती हैं.

वाहन चालकों ने तेज रफ्तार कार का पीछा किया
कुछ दूसरे वाहन चालकों ने कार को रोकने की कोशिश करते हुए उसका पीछा किया. लेकिन कार चालक रूका नहीं. करीब तीन किलोमीटर दूर बिलाड़ी मोड़ पर कार एक पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 

पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया
सूचना पाकर मौके में पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को सीएच सी अमौली में भर्ती कराया. घटना देर रात लगभग 12 बजे की है. वहीं कार की टक्कर से एक बाइक तो पूरी तरह से नष्ट हो गई दूसरी बाइक बुरी तरह से टूट गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

घटना का वीडियो वायरल
कार का बाइकों को टक्कर मारने के बाद उन्हें 3 किलोमीटर दूर तक घसीटकर भागने का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसा बाइक फंसने की वजह से कार से चिंगारियां निकल रही हैं. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

