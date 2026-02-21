Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3117887
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर शिकंजा, रात में डीजे बजाने पर 12 मुकदमे दर्ज

Kanpur News: कानपुर पुलिस ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. इस दौरान डीजे बजाने वाले 9 गेस्ट हाउस और मैरिज लॉन संचालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 21, 2026, 05:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanpur News
Kanpur News

कानपुर/प्रवीण पांडे: 18 फरवरी से चल रही बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर कानपुर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़े पैमाने पर रात्रि चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 9 गेस्ट हाउस और मैरिज लॉन के संचालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए. जिले के आठ थाना क्षेत्रों में कुल 12 मामले दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की गई है.

यह कार्रवाई ज्वाइंट कमिश्नर विपिन ताड़ा के निर्देशन में की गई. दरअसल, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) समेत दिल्ली बोर्ड और अन्य बोर्डों की वार्षिक परीक्षाएं जारी हैं. ऐसे में परीक्षार्थियों की तैयारी में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही धारा 163 बीएनएसएस लागू कर रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बावजूद कई स्थानों पर नियमों की अनदेखी कर देर रात तक तेज संगीत बजाया जा रहा था, जिससे छात्रों को परेशानी हो रही थी.

संयुक्त पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दौरान छात्रों को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है. पहले गेस्ट हाउस संचालकों को समझाने के प्रयास किए गए, लेकिन लगातार नियमों की अनदेखी के बाद यह सख्त कार्रवाई की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे गंभीर मामला थाना बिठूर क्षेत्र के मैनावती मार्ग स्थित परेरा ग्रीन लॉन में सामने आया, जहां रात करीब 1 बजे तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था. स्थानीय निवासियों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने ध्वनि स्तर अत्यधिक पाया, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो रही थी. बिठूर थाना क्षेत्र में ही मैनावती मार्ग पर इबिजा गार्डेन और ध्रुव पार्टी लॉन के मालिक व डीजे संचालक के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए.

इसी प्रकार, अन्य जोनों में भी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चकेरी में ड्रीम पार्टी लॉन, केआर शादीटोरियम, परिणय गेस्ट हाउस, रामवाटिका मैरिज लॉन और नारायण लॉन के खिलाफ तय समय सीमा के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने पर मामला दर्ज किया. इसके अलावा थाना रावतपुर में अभिनंदन गेस्ट हाउस, थाना गुजैनी में पीएस पैलेस, थाना सचेंडी में निधिवन मैरिज लॉन के बार इंडिया डीजे बैंड के मालिक और थाना काकादेव में जवाहर पैलेस के संचालक के खिलाफ भी मुकदमे लिखे गए हैं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं के समाप्त होने तक यह अभियान जारी रहेगा और ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

Kanpur News

Trending news

Moradabad news
रमजान में महंगे खजूर का खेल उजागर! 30 रु. वाला खजूर मिल रहा 200 रुपये की पैकिंग में
Auraiya News
औरैया में बर्बर वारदात, 18 भेड़ों को धारदार हथियार से काट डाला, कई गंभीर घायल
Rambhadracharya
गृहयुद्ध छिड़ जाएगा... UGC के नए नियमों को लेकर रामभद्राचार्य ने सरकार को चेताया
Firozabad news
फिरोजाबाद में सजी अनोखी शादी, जर्मनी से आया दूल्हा, हिंदू रीति-रिवाज से लिए सात फेरे
Samajwadi Party
दालमंडी चौड़ीकरण पर सियासत तेज: हिरासत, हाउस अरेस्ट और विरोध के बीच गरमाया वाराणसी
Barabanki News
जयमाला पर दूल्हे ने दुल्हन को मारी लात! विरोध पर ससुर को भी पीटा
hathras news
अडिग हौसले की कहानी: दिव्यांग बेटी को कंधे पर बोर्ड परीक्षा दिलाने पहुंचा पिता
Hardoi News
हरदोई में सिंघाड़ा बीनने गईं दो किशोरियों की डूबकर मौत, एसडीआरएफ ने बरामद किए शव
UP News
पूर्वांचल में बन रहा दो 'इकाना' जैसा शानदार स्टेडियम! यहां होंगे T20 और IPL के मैच
UPPCL
अब लापरवाहों की खैर नहीं! 5 JE को चेतावनी, गाजीपुर में बिजली बिल राहत योजना पर सख्ती