Kanpur News: SNK पान मसाला के कई ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की टैक्स चोरी, बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त

दो कारोबारियों के गोदाम पर रेड

एसएनके ब्रांड पान मसाला के चार प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई. 50 से ज्यादा अफसरों की दो अलग-अलग टीमों ने पनकी स्थित पान मसाला और तंबाकू फैक्टरी में छापेमारी की. दो कत्था कारोबारियों की मंधना स्थित फैक्टरी और नयागंज स्थित गोदाम और कार्यालय पर भी छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान जांच-पड़ताल में करोड़ों की कर चोरी पकड़ी गई है. बड़े पैमाने पर दस्तावेजों को जब्त किया गया है. टीम को कच्चे और तैयार माल में अंतर मिला.

पनकी स्थित तीन फैक्टरियों पर कार्रवाई

30 अफसरों की एक अलग टीम ने एसएनके ब्रांड पान मसाला की पनकी स्थित तीन फैक्टरियों और पनकी में ही चल रही तंबाकू फैक्टरी पर कार्रवाई की. सूत्रों की मानें तो कंपनी बिना कर चुकाए धड़ल्ले से कारोबार कर रही थी. छापेमारी की कार्रवाई से पहले अफसरों ने रेकी की. चारों प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर कर चोरी के दस्तावेज मिले हैं. शुरुआती जांच में 70-80 लाख की कर चोरी की बात सामने आई है.फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई के बाद आगे की जांच की जा रही है.

बिहारी लाल कृष्ण ट्रेडर्स के पांच अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर छापा

वहीं करीब 20 अफसरों की दूसरी टीम ने हरिओम ग्रामोद्योग संस्थान और बिहारी लाल कृष्ण ट्रेडर्स के पांच अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर छापा मारा. दोनों फर्म कत्था के कारोबार से जुड़ी हैं. मंधना स्थित फैक्टरी, नयागंज स्थित गोदाम, कार्यालय और पनकी स्थित गोदाम पर कार्रवाई की गई. यहां पर भी स्टॉक में बड़े पैमाने पर अंतर मिला है. शुरुआती जांच में एक से दो करोड़ की कर चोरी के दस्तावेज मिल चुके हैं. यह रकम और बढ़ सकती है. प्रतिष्ठानों से बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं.

इसी साल फरवरी में आयकर विभाग की टीम ने एसएनके ब्रांड पान मसाला के प्रतिष्ठानों पर देशव्यापी छापा मारा था. इसमें इसमें यूपी, दिल्ली, बंगलूरू, मुंबई, गोवा, दमन और दीव स्थित 55 प्रतिष्ठानों में जांच पड़ताल की गई थी.