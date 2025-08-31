Kanpur News: SNK पान मसाला के कई ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की टैक्स चोरी, बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2903180
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur News: SNK पान मसाला के कई ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की टैक्स चोरी, बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त

Kanpur News: कानपुर में दो बड़े पान मसाला कारोबारियों के गोदामों और फैक्ट्रियों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है. 50 से ज्यादा अफसरों की दो अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई की. सर्वे करने के बाद रेड डाली गई

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kanpur news
kanpur news

कानपुर/प्रवीन पांडे: सीजीएसटी के 50 से ज्यादा अफसरों की दो अलग-अलग टीमों ने एसएनके ब्रांड पान मसाला के चार प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्रवाई की. दो कत्था कारोबारियों के पांच प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई. 12 घंटे चली जांच-पड़ताल में करोड़ों की कर चोरी पकड़ी गई है. बड़े पैमाने पर दस्तावेजों को जब्त किया गया है। कच्चे और तैयार माल में अंतर मिला है। उसे भी जब्त कर लिया गया है।

दो कारोबारियों के गोदाम पर रेड
एसएनके ब्रांड पान मसाला के चार प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई. 50 से ज्यादा अफसरों की दो अलग-अलग टीमों ने पनकी स्थित पान मसाला और तंबाकू फैक्टरी में छापेमारी की. दो कत्था कारोबारियों की मंधना स्थित फैक्टरी और नयागंज स्थित गोदाम और कार्यालय पर भी छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान जांच-पड़ताल में करोड़ों की कर चोरी पकड़ी गई है. बड़े पैमाने पर दस्तावेजों को जब्त किया गया है. टीम को कच्चे और तैयार माल में अंतर मिला. 

 पनकी स्थित तीन फैक्टरियों पर  कार्रवाई
30 अफसरों की एक अलग टीम ने एसएनके ब्रांड पान मसाला की पनकी स्थित तीन फैक्टरियों और पनकी में ही चल रही तंबाकू फैक्टरी पर  कार्रवाई की. सूत्रों की मानें तो कंपनी बिना कर चुकाए धड़ल्ले से कारोबार कर रही थी.  छापेमारी की कार्रवाई से पहले अफसरों ने रेकी की. चारों प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर कर चोरी के दस्तावेज मिले हैं. शुरुआती जांच में 70-80 लाख की कर चोरी की बात सामने आई है.फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई के बाद आगे की जांच की जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिहारी लाल कृष्ण ट्रेडर्स के पांच अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर छापा 
वहीं करीब 20 अफसरों की दूसरी टीम ने हरिओम ग्रामोद्योग संस्थान और बिहारी लाल कृष्ण ट्रेडर्स के पांच अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर छापा मारा. दोनों फर्म कत्था के कारोबार से जुड़ी हैं.  मंधना स्थित फैक्टरी, नयागंज स्थित गोदाम, कार्यालय और पनकी स्थित गोदाम पर कार्रवाई की गई.  यहां पर भी स्टॉक में बड़े पैमाने पर अंतर मिला है.  शुरुआती जांच में एक से दो करोड़ की कर चोरी के दस्तावेज मिल चुके हैं. यह रकम और बढ़ सकती है. प्रतिष्ठानों से बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं.

इसी साल फरवरी में आयकर विभाग की टीम ने एसएनके ब्रांड पान मसाला के प्रतिष्ठानों पर देशव्यापी छापा मारा था. इसमें इसमें यूपी, दिल्ली, बंगलूरू, मुंबई, गोवा, दमन और दीव स्थित 55 प्रतिष्ठानों में जांच पड़ताल की गई थी.

TAGS

Kanpur News

Trending news

weather in uttarakhand
उत्तराखंड में अगले 5 दिन भारी,पहाड़ से मैदान तक बेतहाश बारिश, मौसम खूब मचाएगा कोहराम
UP Rain Alert
यूपी में पूरी ताकत से लौटा मानसून,मेरठ से महोबा तक तबाही की बरसात,बंद होंगे एसी-कूलर
Barabanki News
तुम्हारी जिंदगी...4 बच्चों के पिता को इंस्टाग्राम पर 4 बच्चों की मां से हुआ प्यार
Shravasti News
दीपक कहीं लापता हो रहा है... मां ने ही बेटे के साथ किया बड़ा कांड
Hapur News
सुनो! तुम गाजियाबाद चली आओ... आशिकी में अंधी महिला ने उठाया खून से सना कदम
ghazipur news
सपा सांसद ने RSS प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की, अफजाल अंसारी की धर्मगुरुओं से अपील
Ayodhya Weather
रामनगरी में मॉनसून का जबरदस्त जलवा, उमस भरी गर्मी की होगी छुट्टी
Harendra Malik
सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने किसानों से लेकर नौजवानों के हर मुद्दे उठाए
bijnor news
जबरन निकाह, 10 लाख ऐंठे... युवक ने मरने से पहले वीडियो में खोला मां-बेटी का चिट्ठा
Bundelkhand Weather Today
बुंदेलखंड में फिर बदला मौसम, गर्मी की मार से बेहाल लोगों को मिली राहत
;