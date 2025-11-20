Advertisement
चंबल के डाकू की नई पारी, 90 के दशक में बीहड़ों पर था राज, जानें कौन हैं मंगली केवट

Who is Mangali Kewat: मंगली केवट लगभग 19 साल 7 महीने की सजा काटने के बाद बाहर आ गए हैं. रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में उनके परिजन और समर्थक जेल के बाहर मौजूद रहे, जिन्होंने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया.

Nov 20, 2025
आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: चंबल के कुख्यात दस्यु सरगना और 90 के दशक में ‘चंबल का शेर’ कहे जाने वाले मंगली केवट को गुरुवार को माती जिला कारागार से रिहा कर दिया गया. मंगली केवट लगभग 19 साल 7 महीने की सजा काटने के बाद बाहर आ गए हैं. रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में उनके परिजन और समर्थक जेल के बाहर मौजूद रहे, जिन्होंने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया. एक समय बीहड़ों में दहशत का पर्याय रहे मंगली के शांत चेहरे को देखकर भीड़ में मौजूद लोग उत्सुक दिखाई दिए. 

इसलिए बागी बन गए थे मंगली केवट 
जेल से बाहर आते ही मंगली केवट ने कहा कि अब वह शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने राजनीति में कदम रखने की इच्छा भी जाहिर की, जिससे लोगों में चर्चा का माहौल बन गया. मंगली ने बताया कि पुलिस की कथित प्रताड़ना और गलत कार्यशैली ने उन्हें बागी बनने पर मजबूर किया था. 

पत्नी के साथ मिलकर बनाया था गिरोह 
मंगली ने बताया कि अपनी पत्नी, कुख्यात दस्यु सुंदरी मालती केवट के साथ मिलकर उसने 90 के दशक में एक बड़ा गिरोह खड़ा किया था. इस गैंग में अधिकतर वही लोग शामिल होते थे, जो पुलिस के अत्याचार से परेशान थे. मंगली केवट के गिरोह को कुख्यात निर्भय गुर्जर गैंग का भी सहयोग हासिल था. अपहरण, फिरौती, मुखबरी और पुलिस को चुनौती देना उनके गैंग की मुख्य रणनीतियों में शामिल था. 

2006 में पत्नी के साथ किया था आत्मसमर्पण 
साल 2006 में मंगली और मालती दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया था. मंगली केवट पर तीन आजीवन कारावास और दस-दस वर्ष की तीन सजाएं हुई थीं. जेल प्रशासन के अनुसार, जेल में उनके अच्छे आचरण के कारण उनकी रिहाई संभव हो सकी है. उनकी पत्नी मालती केवट भी पिछले महीने सितंबर में रिहा हुई थीं. रिहा होने के बाद मंगली केवट ने कहा कि उनका अब एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार और समाज के बीच सम्मानजनक जीवन जीना है. 

Mangali Kewat

