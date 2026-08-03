कभी रियांश... कभी चारु! खुले नाले में सिर्फ बच्चे नहीं बह रहे, सिस्टम पर सवाल भी कर रहे

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कानपुर देहात न्यूज/आलोक कुमार: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां विकास नगर में नगर पंचायत की घोर लापरवाही के चलते एक 3 साल के मासूम की जान चली गई. घर के बाहर खेल रहा मासूम रियांश अचानक एक खुले नाले में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना ने एक बार फिर शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक और नगर निकायों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
खेल-खेल में काल में समाया रियांश
घटना के समय 3 वर्षीय रियांश अपने घर के बाहर खेल रहा था. खेलते-खेलते वह अनजाने में पास ही बने एक खुले नाले के पास पहुंच गया और उसमें गिर गया. जब तक परिजन और ग्रामीण कुछ समझ पाते और मौके पर पहुंचते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. नाले में डूबने से मासूम की सांसें थम चुकी थीं. बच्चे की इस तरह अचानक हुई मौत से पूरे परिवार में दुख का माहौल है और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.
अनसुनी शिकायतें और सिस्टम की लापरवाही
स्थानीय ग्रामीणों में नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि यह नाला लंबे समय से खुला हुआ था और इस पर स्लैब लगवाने के लिए कई बार शिकायतें की जा चुकी थीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने हमेशा उदासीनता दिखाई.
ग्रामीणों ने बताया कि यह कोई पहला हादसा नहीं है. कुछ दिन पहले इसी खुले नाले में एक भैंस भी गिर चुकी थी और इससे पहले भी कई बच्चे इसमें गिर चुके हैं, जिन्हें गनीमत रही कि समय रहते ग्रामीणों ने बचा लिया था. अगर नगर पंचायत ने समय रहते इन चेतावनियों पर ध्यान दिया होता और नाला ढका जाता, तो आज रियांश की जान बच सकती थी. यह लापरवाही किसी हादसे से कम नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की बड़ी चूक है.
बुलंदशहर की दर्दनाक यादें ताजा
ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना कुछ समय पहले बुलंदशहर से भी सामने आई थी, जहां झमाझम बारिश के कारण उफनते नाले में कक्षा 4 की 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप बह गई थी. स्कूल से लौटते समय जलभराव के बीच हुए इस हादसे में चारू का कुछ पता नहीं चल पा रहा था. लंबी तलाश के बाद, घटना स्थल से तीन किलोमीटर दूर चावली गांव के पास उसका शव बरामद हुआ था. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले इस बात का प्रमाण हैं कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में खुले नाले मौत का कुआं बन चुके हैं.
आखिर कब तक बली चढ़ते रहेंगे मासूम?
यह घटना केवल एक बच्चे की मौत नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और व्यवस्था के माथे पर एक गहरा कलंक है. यह सोचने का विषय है कि जब नागरिकों द्वारा लगातार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया जाता है, तब भी प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों करता है?
जनता की मांग: सख्त कार्रवाई और तत्काल सुधार
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है. ग्रामीणों और परिजनों ने मांग की है कि.
रसूलाबाद कस्बे के सभी खुले नालों को तत्काल प्रभाव से ढका जाए.
इस घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो.
पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए ताकि इस असहनीय दुख की घड़ी में उन्हें थोड़ी संबल मिल सके.