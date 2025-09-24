कढ़ी-चावल, छोला और राजमा के साथ म‍िलेगा हलवा, यूपी का पहला स्‍कूल जहां 12वीं तक छात्राओं को फ्री में म‍िलेगा खाना
कढ़ी-चावल, छोला और राजमा के साथ म‍िलेगा हलवा, यूपी का पहला स्‍कूल जहां 12वीं तक छात्राओं को फ्री में म‍िलेगा खाना

Kanpur News: अभी तक मिड-डे-मील योजना केवल कक्षा 1 से 8 तक सीमित थी. अब इसे 12वीं तक की छात्राओं को भी रोजाना निशुल्‍क म‍िड डे म‍ील की व्‍यवस्‍था की गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:17 PM IST
Kanpur News: कानपुर में सराहनीय पहल शुरू की गई है. अब सरकारी स्कूलों की बड़ी कक्षाओं की बच्चियां को भी मिड-डे-मील का लाभ म‍िलेगा. कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी छात्राओं को रोजाना पौष्टिक भोजन दिया जाएगा. 

प्रदेश का पहला ऐसा स्‍कूल 
दरअसल, कानपुर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में इसकी शुरुआत की गई है. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की पहल पर अब 9 से 12वीं तक की 456 छात्राओं को रोजाना निशुल्क मिड-डे-मील मिलेगा. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने खुद छात्राओं के साथ बैठकर भोजन किया. यह विद्यालय प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है जहां 9वीं से 12वीं तक छात्राओं को भी मिड-डे-मील की व्यवस्था की गई है. 

अभी तक 8वीं तक थी व्‍यवस्‍था 
बता दें कि अभी तक मिड-डे-मील योजना केवल कक्षा 1 से 8 तक सीमित थी. प्रधानाचार्या मंगलम गुप्ता के मुताबिक, 6 से 8 तक की छात्राओं को अक्षयपात्र फाउंडेशन से भोजन मिल रहा है और उनकी उपस्थिति 80 फीसदी तक बढ़ चुकी है. अब उच्च कक्षाओं में भी यह लाभ मिलने से उपस्थिति और बढ़ेगी. इस अवसर पर डीएम ने 456 छात्राओं को ड्रेस और जूते भी वितरित किए. साथ ही बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर बनना जरूरी है. 

ये रहा हफ्तेभर का मेन्‍यू 
योजना के तहत हफ्तेभर का मेन्यू तय किया गया है. इसमें सोमवार को कढ़ी-चावल, मंगलवार को मूंग दाल-आलू, बुधवार को अरहर दाल-चना, गुरुवार को मूंग दाल-सीताफल, शुक्रवार को छोला-हलवा और शनिवार को राजमा-मिक्स सब्जी जैसे पौष्टिक व्यंजन शामिल रहेंगे. इस पहल से उम्मीद है कि बड़ी कक्षाओं की बच्चियों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक असर पड़ेगा. अगर यह मॉडल सफल हुआ तो इसे प्रदेश के अन्य विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा. 

Kanpur News

