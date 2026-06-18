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कानपुर मंडल के विकास को मिलेगी नई उड़ान! सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

कानपुरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानपुर मंडल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए साफ संदेश दिया कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jun 18, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:05 PM IST
कानपुर मंडल के विकास को मिलेगी नई उड़ान! सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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