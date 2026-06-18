कानपुरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानपुर मंडल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए साफ संदेश दिया कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए विकास प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और जल्द से जल्द उनकी कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी जाए, ताकि समय रहते मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू कराया जा सके. कानपुर के एचबीटीयू परिसर स्थित उद्योग सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्ययोजना की समीक्षा की. इस दौरान कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की सड़क, पुल और अन्य विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखे.