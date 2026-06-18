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कानपुरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानपुर मंडल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए साफ संदेश दिया कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए विकास प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और जल्द से जल्द उनकी कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी जाए, ताकि समय रहते मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू कराया जा सके. कानपुर के एचबीटीयू परिसर स्थित उद्योग सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्ययोजना की समीक्षा की. इस दौरान कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की सड़क, पुल और अन्य विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखे.
जनप्रतिनिधियों के सुझावों को बताया सबसे अहम
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की जरूरतों को सबसे बेहतर वहां के जनप्रतिनिधि समझते हैं. उन्हें अपने इलाके की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आवश्यकताओं और विकास की चुनौतियों की पूरी जानकारी होती है. इसलिए उनके सुझावों को केवल औपचारिकता न माना जाए, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर उन्हें कार्ययोजना में शामिल किया जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रस्तावों को जल्द से जल्द संकलित कर शासन को भेजा जाए, ताकि आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद परियोजनाओं पर बिना देरी काम शुरू किया जा सके.
11,724 करोड़ रुपये की 1,374 परियोजनाओं के प्रस्ताव पहुंचे
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कानपुर मंडल के छह जिलों से कुल 1,374 विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी अनुमानित लागत करीब 11,724 करोड़ रुपये है. इनमें कानपुर नगर से 344 परियोजनाओं के लिए 5,523 करोड़ रुपये, कन्नौज से 217 परियोजनाओं के लिए 2,058 करोड़ रुपये, फर्रुखाबाद से 339 परियोजनाओं के लिए 2,016 करोड़ रुपये, कानपुर देहात से 387 परियोजनाओं के लिए 1,581 करोड़ रुपये, औरैया से 33 परियोजनाओं के लिए 439 करोड़ रुपये तथा इटावा से 54 परियोजनाओं के लिए 104 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़ी इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दिलाई जाए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द उनका लाभ मिल सके.
सड़क, पुल और फ्लाईओवर परियोजनाओं पर रहेगा विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य राजमार्गों, बड़े और छोटे पुलों, रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी), रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी), धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों, फ्लाईओवर और सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी प्रस्तावों पर तेजी से कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि जिस क्रम में जनप्रतिनिधियों ने परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, उसी आधार पर विभाग कार्रवाई करे. इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता भी बनी रहेगी और जनता की वास्तविक जरूरतों को भी प्राथमिकता मिलेगी.
सड़कें खराब करने वालों से होगी नुकसान की भरपाई
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो व्यक्ति, एजेंसी या संस्था सरकारी सड़कों को नुकसान पहुंचाती है, उससे नियमों के तहत क्षतिपूर्ति की राशि वसूली जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई जाने वाली सड़कें लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रहें, इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है.
देरी करने वाली कंपनियों पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं की भी समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल कानपुर मंडल में 5,497 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,301 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी. इनमें से 1,242 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी परियोजनाओं पर काम जारी है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन परियोजनाओं पर नाराजगी जताई, जिनमें टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद काम शुरू नहीं किया गया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी कंपनियों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए और एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जाए.
शिलान्यास और भूमिपूजन में जनप्रतिनिधियों की रहेगी भागीदारी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास परियोजनाओं के भूमिपूजन और शिलान्यास कार्यक्रमों में संबंधित सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे होने चाहिए. उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार जनता से किए गए विकास के वादों को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.