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कानपुरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में आयोजित 'प्राकृतिक खेती कार्यशाला-2026' के मंच से गाय, किसानों और प्राकृतिक खेती को लेकर कई अहम बातें कहीं. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ऐसे लोगों पर निशाना साधा जो गाय का दूध तो लेते हैं, लेकिन बाद में उसे बेसहारा छोड़ देते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यही लोग बाद में जब आवारा गोवंश फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो सरकार को दोष देने लगते हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और कृषि व्यवस्था का अहम हिस्सा है. यदि लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो ऐसी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो सकती हैं.
'गोमाता की रक्षा हमारा संकल्प है'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि गोमाता की रक्षा हर हाल में की जाएगी. उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति में गाय को परिवार का सदस्य माना जाता है और करोड़ों लोग उसकी पूजा करते हैं. उनके अनुसार गो आधारित प्राकृतिक खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ गोसंरक्षण का भी मजबूत माध्यम बन सकती है. उन्होंने सिख गुरुओं के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में गोहत्या का विरोध पूरे साहस के साथ किया जाता था. उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में गाय के प्रति सम्मान सदियों पुरानी परंपरा है और इसे आगे भी बनाए रखना जरूरी है.
विदेशी सोच अपनाने से देश को हुआ नुकसान
अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने भारत की आर्थिक यात्रा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में भारत विश्व अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत देश था. लेकिन जैसे-जैसे देश ने अपनी परंपराओं और स्वदेशी सोच से दूरी बनाई और विदेशी मॉडल की नकल शुरू की, वैसे-वैसे आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई. उनका कहना था कि जब देश किसानों, व्यापारियों, युवाओं और महिलाओं की ताकत पर भरोसा करता है तो विकास तेज होता है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक बार फिर उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.
किसानों की मुश्किलों का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब किसान लगातार बढ़ती लागत और कम आमदनी की वजह से परेशान था. खेती में खर्च बढ़ता जा रहा था, लेकिन फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा था. यही वजह थी कि कई किसान आर्थिक संकट में फंस गए. उन्होंने कहा कि अब सरकार किसानों को उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना मूल्य दिलाने की दिशा में काम कर रही है. इसके अलावा फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान सम्मान निधि और सिंचाई योजनाओं जैसी पहल से किसानों को राहत मिली है.
रासायनिक खेती पर जताई चिंता
योगी आदित्यनाथ ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा केमिकल इस्तेमाल होने की वजह से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पहले किडनी, लिवर और डायबिटीज जैसी बीमारियां इतनी आम नहीं थीं, लेकिन अब लगभग हर इलाके में ऐसे मरीज मिल जाते हैं. मुख्यमंत्री का मानना है कि प्राकृतिक खेती की ओर लौटना समय की जरूरत है.
प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी बचत और कमाई
मुख्यमंत्री ने किसानों से गो आधारित प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे खेती की लागत काफी कम हो सकती है. उन्होंने बताया कि एक किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर प्रति एकड़ हजारों रुपये खर्च करता है, जबकि प्राकृतिक खेती में खेत और गोवंश से मिलने वाले संसाधनों से ही अधिकांश काम हो जाता है. गाय के गोबर, गुड़ और पानी से तैयार जीवामृत जैसी तकनीकें खेती की लागत घटाने के साथ उत्पादन को भी बेहतर बना सकती हैं. इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.
प्रदेश के 34 जिलों में बढ़ रहा प्राकृतिक खेती का दायरा
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. गंगा किनारे के 27 जिलों और बुंदेलखंड के सात जिलों सहित कुल 34 जिलों में इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि अब प्राकृतिक खेती से तैयार होने वाले उत्पादों की पैकेजिंग, प्रमाणन और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने पर भी सरकार काम कर रही है ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सके.
गोशालाओं और गोपालकों के लिए सरकार की योजना
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश की हजारों गोशालाओं में लाखों गोवंश की देखभाल की जा रही है. मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गाय पालने वाले किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि किसान गोपालन और प्राकृतिक खेती को साथ लेकर चलें तो खेती अधिक लाभकारी बन सकती है. इससे गोसंरक्षण भी मजबूत होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी.
विकसित भारत का रास्ता गांव और किसान से होकर जाता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब गांव मजबूत होंगे और किसान समृद्ध होंगे. उनके अनुसार उत्तर प्रदेश का विकास किसानों, व्यापारियों, युवाओं और कारीगरों की तरक्की से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि हर हाथ को काम और हर चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए खेती को लाभकारी बनाना जरूरी है.
पराली से कमाएं किसान, ऊर्जा में बने आत्मनिर्भर भारत
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने किसानों से पराली जलाने के बजाय उसका उपयोग बायोगैस, कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) और एथेनॉल उत्पादन में करने की अपील की. उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और किसानों को आय का नया स्रोत मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें किसानों की बड़ी भूमिका हो सकती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जब दुनिया ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही थी, तब भी भारत मजबूती से खड़ा रहा. उन्होंने दावा किया कि देश में महंगाई नियंत्रित रही और विकास की रफ्तार बनी रही. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है, लेकिन सरकार किसानों, गांवों और देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.