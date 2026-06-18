अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने किसानों से पराली जलाने के बजाय उसका उपयोग बायोगैस, कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) और एथेनॉल उत्पादन में करने की अपील की. उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और किसानों को आय का नया स्रोत मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें किसानों की बड़ी भूमिका हो सकती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जब दुनिया ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही थी, तब भी भारत मजबूती से खड़ा रहा. उन्होंने दावा किया कि देश में महंगाई नियंत्रित रही और विकास की रफ्तार बनी रही. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है, लेकिन सरकार किसानों, गांवों और देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.