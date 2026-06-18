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ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव दौरे पर आएंगे. इस दौरान सदर तहसील की ग्राम पंचायत डीह के हिंदूखेड़ा भवानीखेड़ा से जिले को 5.77 अरब रूपये की 104 परियोजनाओं की सौगात देंगे. इसमें 19 परियोजनाओं का लोकार्पण व 85 विकास कार्यों की आधारशिला यानि शिलान्यास करेंगे. इसके लिए जिला प्रशासन युद्धस्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा रहा.
सीएम योगी का कार्यक्रम
आज सुबह करीब 10.30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदूखेड़ा भवानीखेड़ा स्थित कार्यक्रमस्थल पर पहुंचेंगे. यहां पर हेलीपैड बनाया गया है. इसके साथ ही उसके नजदीक ही बने जनसभास्थल जाएंगे. यहां से लोगों को संबोधित करने के साथ ही विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. जिला प्रशासन द्वारा 5 अरब 77 करोड़ की 104 परियोजनाओं की सूची तैयार कराई गई है.
करेंगे परियोजनाओं का लोकार्पण, जनसभा को करेंगे संबोधित
इसमें लोकार्पण परियोजनाओं की संख्या 19 है और लागत 3 अरब 78 करोड़ की है. लोकार्पण परियोजनाओं में सदर की 12 और भगवंतनगर विधानसभा की सात शामिल हैं. इसी प्रकार 1 अरब 98 करोड़ लागत की 85 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. इसमें 33 सदर व 52 भगवंतनगर विधानसभा की परियोजनाओं की शामिल हैं. मुख्यमंत्री योगी करीब एक घंटे तक कार्यक्रमस्थल पर रुकेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद 11:35 बजे कानपुर को रवाना हो जाएंगे.
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