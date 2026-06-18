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उन्नाव दौरे पर सीएम योगी, जिले को देंगे 5.77 अरब की 104 परियोजनाओं की सौगात

CM yogi Unnao Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जनपद के दौरे पर आएंगे. सीएम योगी कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे.

Written ByGyanendra PratapEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 18, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:37 AM IST
उन्नाव दौरे पर सीएम योगी, जिले को देंगे 5.77 अरब की 104 परियोजनाओं की सौगात
Image Credit: unnao news

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Gyanendra Pratap

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ज्ञानेंद्र प्रताप ज़ी न्यूज़ में उन्नाव के संवाददाता हैं. उन्हें पत्रकारिता और ग्राउंड रिपोर्टिंग का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले वह आज अखबार और हिंदुस्तान अखबार में प्रशासनिक व राजनीतिक रिपोर्टर के रूप में करीब आठ वर्षों तक कार्य कर चुके हैं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने कानपुर के बांस मंडी अग्निकांड, महाकुंभ की 45 दिनों से अधिक की कवरेज और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चित घटनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी उन्हें मीडिया छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए कई बार आमंत्रित कर चुकी है.

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