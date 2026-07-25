कोडीन कफ सिरप का सरगना गिरफ्तार, 10 महीने से थी तलाश, 25 हजार का इनाम; अब जुड़ेंगी पूरे कांड की कड़ियां

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कानपुर/प्रवीण पांडे: कानपुर पुलिस ने प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी करने वाले नेटवर्क के मुख्य आरोपी वेद प्रकाश शिवहरे को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. करीब 10 महीने से फरार चल रहे आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस का दावा है कि उसकी गिरफ्तारी से प्रदेश में फैले अवैध दवा तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. अब तक इस मामले में सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है.
2.5 लाख से अधिक बोतलों की अवैध सप्लाई का आरोप
पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी पर 2.5 लाख से अधिक कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतलों की अवैध आपूर्ति और तस्करी का आरोप है. इस मामले का खुलासा होने के बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी. बताया गया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी किसी भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था.
SWAT और सर्विलांस टीम ने बिछाया जाल
पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए तकनीकी निगरानी के साथ-साथ मैनुअल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया. करीब एक महीने तक लगातार निगरानी और मुखबिर तंत्र से मिली सूचनाओं के आधार पर SWAT और सर्विलांस टीम ने उसे दबोच लिया. पूछताछ के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
अक्टूबर 2025 में दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 10 अक्टूबर 2025 को औषधि निरीक्षक की शिकायत पर कलक्टरगंज थाने में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के दौरान वेद प्रकाश शिवहरे का नाम इस पूरे नेटवर्क के मुख्य संचालक के रूप में सामने आया. इसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था.
अवैध संपत्तियां भी होंगी जब्त
पुलिस ने आरोपी की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस पहले ही विनोद अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, सुमित केसरवानी, विशाल सिंह और प्रभात खरे समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. अधिकारियों ने साफ किया है कि प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा.
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