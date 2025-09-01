इटावा में कांग्रेस, भाजपा आमने-सामने, कांग्रेसियों पर पथराव का आरोप, पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरोध पर बवाल

अन्नू चौरसिया/इटावा: बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरोध में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ता इटावा में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे. इसी दौरान बवाल हो गया. आरोप है कि इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर पथराव हुआ. इसे लेकर भाजपाइयों में जमकर आक्रोश दिखा. भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है.

पूरा मामला

इटावा जनपद के थाना शहर कोतवाली इलाके के नगर पालिका के ऊपर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय का सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारी के द्वारा घेराव करने को लेकर जमकर प्रदर्शन देखा गया. बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर चुनाव प्रचार के दौरान अभद्र भाषा को लेकर खासी नाराजगी थी. इसी के चलते भाजापा नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे.

जानकारी के मुताबिक कांग्रेसी पहले से अपने कार्यालय की छत पर खड़े होकर भाजपायों का विरोध कर रहे थे. आरोप है कि इसी दौरान कांग्रेसियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की गई. इसके बाद भाजपायों में जमकर आक्रोश दिखाया. मामला बढ़ता देख जिले के प्रशासनिक व पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी कड़ी मशक्कत करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर थाना शहर कोतवाली भेजा गया है. पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाही के बाद जाकर भाजपाइयों का गुस्सा शांत हुआ है. इटावा में कांग्रेस कार्यालय के आसपास अभी भी माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है.

