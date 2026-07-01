/यूपी कांग्रेस प्रभारी के स्वागत में भिड़े कार्यकर्ता, कानपुर देहात में राजेंद्र पाल गौतम के सामने चले लात-घूंसे

पूर्व जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप

कांग्रेस महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोरमा शंखवार ने कहा कि प्रदेश प्रभारी का स्वागत करने आई थी. आरोप लगाया कि पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश कटियार ने अपने साथियों के साथ मुझे घेर कर मारा. 8 से 10 लोगों ने मुझको इतना दबाया और बाल नोचे फिर मेरे पैर से जूता उतार कर जूते से मारा, किसी तरह जान बचा कर मैं वहां से भागी. पुलिस प्रशासन ने मेरी किसी तरह कोई मदद नहीं की. वहीं खड़ी खड़ी देखती रही.