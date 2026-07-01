/यूपी कांग्रेस प्रभारी के स्वागत में भिड़े कार्यकर्ता, कानपुर देहात में राजेंद्र पाल गौतम के सामने चले लात-घूंसे

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Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के आगमन के दौरान पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई. प्रदेश प्रभारी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जनपद की सीमा पर कानपुर इटावा हाईवे पर सिकंदरा में सूर्या होटल पर प्रदेश प्रभारी का स्वागत और लंच का कार्यक्रम था, लेकिन स्वागत कार्यक्रम देखते ही देखते हंगामे और मारपीट में बदल गया.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट
बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश कटियार और वर्तमान जिलाध्यक्ष अंबरीश सिंह गौर के समर्थक आमने-सामने आ गए. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में ही दोनों गुटों के नेता और कार्यकर्ता गुत्थम-गुत्था हो गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया. वीडियो में पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान जिला अध्यक्ष भी वीडियो में दिखाई दे रहे है.
माहौल को काबू में पाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी
हंगामे की सूचना मिलते ही सिकंदरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात काबू नहीं हुए वायरलेस पर मैसेज दिया गया, जिसके बाद मंगलपुर थाना प्रभारी महेश दुबे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया. किसी तरह दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया. इस बीच प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम वहां से रवाना हो गए.
स्वागत कार्यक्रम में हुआ बवाल
मंगलपुर थाना प्रभारी महेश दुबे ने बताया कि प्रदेश प्रभारी के स्वागत का कार्यक्रम था, जिसमें अपेक्षा से अधिक संख्या में नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए थे. उनके अनुसार, प्रदेश प्रभारी के होटल पहुंचने के बाद भोजन और बैठक की व्यवस्था को लेकर अंदर जाने के दौरान नेताओं के बीच विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई.
पूर्व जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप
कांग्रेस महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोरमा शंखवार ने कहा कि प्रदेश प्रभारी का स्वागत करने आई थी. आरोप लगाया कि पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश कटियार ने अपने साथियों के साथ मुझे घेर कर मारा. 8 से 10 लोगों ने मुझको इतना दबाया और बाल नोचे फिर मेरे पैर से जूता उतार कर जूते से मारा, किसी तरह जान बचा कर मैं वहां से भागी. पुलिस प्रशासन ने मेरी किसी तरह कोई मदद नहीं की. वहीं खड़ी खड़ी देखती रही.
वीडियो में मारपीट करते दिखे कार्यकर्ता
वायरल वीडियो में कई कार्यकर्ता नेता आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं, उसी में कांग्रेस महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हाथ में जूता लिए दिखाई दे रही हैं. कांग्रेस पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष अम्बरीश सिंह गौर ने बताया कि वह प्रदेश प्रभारी के स्वागत के लिए गए थे. स्वागत के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश कटियार उनके बेटे और बाउंसरों ने महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मनोरमा शंखवार के साथ अभद्रता की और मारपीट की जिसके बाद वहां माहौल बिगड़ गया.