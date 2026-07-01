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यूपी कांग्रेस प्रभारी के स्वागत में भिड़े कार्यकर्ता, कानपुर देहात में राजेंद्र पाल गौतम के सामने चले लात-घूंसे

Kanpur Dehat News: कांग्रेस प्रभारी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे थे. इस दौरान देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई.

Written ByAlok TripathiEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 01, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:06 PM IST
यूपी कांग्रेस प्रभारी के स्वागत में भिड़े कार्यकर्ता, कानपुर देहात में राजेंद्र पाल गौतम के सामने चले लात-घूंसे
Image Credit: Rajendra Pal GautamSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Alok Tripathi

Alok Tripathi

आलोक त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले से ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने कई स्थानीय समाचार चैनलों और अखबारों में अपनी सेवाएं दी हैं. वह 2022 से ज़ी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. ग्रामीण मुद्दों, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना उनकी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य रहा है.

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