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महंगाई से टूटी जनता, खच्चर पर सवार कांग्रेस का सरकार पर जोरदार हमला

Kanpur News: कानपुर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अनोखा प्रदर्शन किया.  कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खच्चर पर बैठकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 05, 2026, 03:52 PM IST
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कानपुर/प्रवीण पांडे: बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कानपुर के शास्त्री चौक चौराहे पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खच्चर पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा.

प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के कानपुर महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने किया. इस दौरान प्रदेश महासचिव जेपी पाल, एआईसीसी सदस्य विकास अवस्थी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीवन मुश्किल बना दिया है. रसोई गैस, खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने परिवहन लागत बढ़ाकर महंगाई को और बढ़ावा दिया है.

प्रदर्शनकारियों ने खच्चर पर बैठकर सरकार की आर्थिक नीतियों का प्रतीकात्मक विरोध किया. उनका कहना था कि महंगाई के कारण आम जनता की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोग आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करने के बजाय पुराने साधनों की ओर लौटने को मजबूर हो रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है.

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कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की. उनका कहना था कि ईंधन के दाम कम होने से परिवहन लागत में कमी आएगी और आम लोगों को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के हित में कदम उठाने चाहिए और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए.

महंगाई के मुद्दे के साथ-साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाल के पेपर लीक मामलों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. नेताओं ने आरोप लगाया कि बार-बार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है. कांग्रेस ने इस मामले में शिक्षा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की.

प्रदेश महासचिव जेपी पाल ने कहा कि प्रदेश के लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं के कारण उनकी उम्मीदों को झटका लग रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा करने में असफल रही है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए. शास्त्री चौक चौराहे पर कुछ समय तक प्रदर्शन जारी रहा, जिसके चलते क्षेत्र में लोगों की भीड़ भी जुटी रही. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो पार्टी भविष्य में और बड़े जनआंदोलन करने के लिए मजबूर होगी.

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