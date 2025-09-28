कानपुर में बरेली जैसा बवाल की थी साजिश, रेल बाजार में जुमे की नमाज से पहले वायरल हुआ भड़काऊ

Kanpur News: जुमे की नमाज के दिन बरेली में भड़काऊ ऑडियो वायरल होने के बाद भीड़ एकत्र हुई थी और माहौल बिगड़ गया था. ठीक उसी तरह कानपुर के रेल बाजार इलाके में जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ ऑडियो को वायरल किया गया. हालांकि, पुलिस और इंटेलिजेंस की सक्रियता के चलते स्थिति को संभाल लिया गया. चौकी इंचार्ज सुजातगंज की तहरीर पर एक नामजद समेत 25 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

कानपुर में भी भड़क जाती ह‍िंसा

दरसल, शुक्रवार को पुलिस पूरी फोर्स के साथ अजमेरी मस्जिद पर ड्यूटी कर रही थी. नमाज खत्‍म होने के बाद जब लोग घर लौट रहे थे तभी सुजातगंज के मदर होटल तिराहा निवासी जुबेर अहमद खान उर्फ जुबेर गाजी ने एक ऑडियो वायरल कर दिया. ऑडियो में विशेष समुदाय के लोगों को शासन-प्रशासन के विरुद्ध उकसाकर दंगा कराने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश का जिक्र था.

लोगों को समझाबुझा कर घर भेज दिया गया

डीसीपी सत्‍यजीत गुप्‍ता ने बताया कि ऑडियो वायरल होने के बाद समुदाय विशेष के कुछ लोग एकत्र होने लगे. स्थिति तनावपूर्ण होते देख, पुलिस अधिकारियों ने तुरंत भीड़ को शांत कराया और उन्हें शांतिपूर्वक घर वापस भेज दिया. उन्‍होंने कहा कि ऑडियो वायरल कहां से हुई और किसने बनाई, इसकी जांच की जा रही है. सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है. भड़काने वाले मैसेज की निगरानी की जा रही है.

बरेली में नमाज के बाद हुई थी ह‍िंसा

बता दें कि बीते दिनों बरेली में जुमे की नमाज के बाद ह‍िंसा हो गई थी. बरेली में नमाज पढ़कर बाहर निकले लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया था. तोड़फोड़ की गई थी. ह‍िंसा में कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई थी. पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बरेली में ह‍िंसा की साज‍िश रचने के आरोप में तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

