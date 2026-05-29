Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3232390
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कन्नौज के बहुचर्चित नाबालिग रेपकांड में बड़ा फैसला, आरोपी नवाब सिंह समेत 3 को सजा, 10 लाख तक का अर्थदंड भी

Kannauj Rape Case: कन्नौज के बहुचर्चित नाबालिग रेप केस मामले कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनके लिए सजा का ऐलान  किया. कोर्ट ने आरोपी नवाब सिंह यादव, उसके भाई नीलू यादव और सहयोगी पूजा को दोषी करार दिया है. 

 

 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 29, 2026, 04:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कन्नौज का नाबालिग रेप केस
कन्नौज का नाबालिग रेप केस

प्रभम श्रीवास्तव/कन्नौज: कन्नौज के बहुचर्चित नाबालिग रेप केस मामले कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनके लिए सजा का ऐलान  किया. कोर्ट ने आरोपी नवाब सिंह यादव, उसके भाई नीलू यादव और सहयोगी पूजा को दोषी करार दिया है. 

जनपद कन्नौज से जुड़े बहुचर्चित रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव भाई नीलू यादव और सहयोगी पूजा तोमर को कन्नौज के गैंगस्टर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है. नवाब और नीलू यादव को कोर्ट ने 8-8 साल की सजा और 10- 10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने इस जघन्य अपराध में साथ देने के लिए पूजा तोमर को भी दोषी पाया है. कोर्ट ने पूजा तोमर को 6 साल की सजा और उस पर 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. 

क्या है पूरा मामला
कन्नौज में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे पूर्व सपा नेता के खिलाफ शुक्रवार को कन्नौज जिला न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, जिसमें नवाब सिंह यादव का भाई नीलू यादव और सहयोगी पूजा तोमर के खिलाफ भी सजा का ऐलान हुआ है. नवाब सिंह यादव के ऊपर नाबालिग से बलात्कार का मुकदमा, जमीन पर कब्जा और व्यक्ति को मरणासन्न करने से जुड़ा और तीसरा मुकदमा नवाब सिंह यादव के गांव से जुड़ा है जो कि जमीन विवाद का था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने आरोपी पर लगाया गैंगस्टर एक्ट
बता दें कि इस मामले में 27 सितंबर 2024 में FIR दर्ज हुई थी. सभी मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, जिसमें तीनों मुकदमे के प्रभारी निरीक्षक कपिल दुबे के द्वारा गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और इसकी विवेचना निरीक्षक आलोक दुबे के द्वारा की गई. पुलिस ने कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने सभी गवाहों और वकीलों की जिरह को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. 

न्यायालय में आठ गवाहों को पेश किया गया इसके बाद न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा न्यायाधीश रजनीश मोहन ने अभियुक्तों को सजा सुनाई. दोषी करार होने पर नवाब सिंह यादव भाई नीलू यादव और सहयोगी पूजा तोमर को कन्नौज के गैंगस्टर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है. नवाब और नीलू यादव को कोर्ट ने 8-8 साल की सजा और 10- 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया. साथी पूजा तोमर को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 6 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने से दंडित किया है. 

ये भी पढ़ें : उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड की

TAGS

kannauj rape case newskannauj latest news

Trending news

aligarh news
यूपी के इस जिले को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, 45 किमी लंबे रिंग रोड की DPR तैयार
kannauj rape case news
कन्नौज के बहुचर्चित नाबालिग रेपकांड में बड़ा फैसला, आरोपी नवाब सिंह समेत 3 को सजा
Rampur News
सपा नेता आजम खान के बेटे को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बरी
jalaun news
जालौन में आंधी-तूफान का तांडव, दो की दर्दनाक मौत, बिजली व्यवस्था ध्वस्त
Mathura News
पत्नी गिड़गिड़ाती रही, बच्चे रोते रहे…बरसाना में श्रद्धालु पर टूटी गार्ड्स की बेरहमी
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में बड़ी चोरी का खुलासा, PCF गोदाम से लाखों रुपये की खाद गायब
farmer hunger strike
एक साल में तीन बार अनशन, फिर भी नहीं मिला इंसाफ; अपनी ही जमीन के लिए भटक रहा किसान
Gorakhpur News
उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता: गोरखपुर से अंतरराष्ट्रीय चरस तस्कर गिरफ्तार
Mau News
मऊ पहुंचे सीएम योगी, 392 करोड़ की सौगातों से गूंजा मधुबन
UP News
ड्रोन के जरिए आतंकी साजिश पर NIA का बड़ा प्रहार, यूपी समेत 4 राज्यों में छापेमारी