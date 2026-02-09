कौन हैं उम्रकैद काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर! 5 पॉइंट में जानें उन्नाव रेप केस से जुड़े मामले में अब क्या हुआ

Kuldeep Singh Sengar: उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. शीर्ष अदालत ने इस केस में जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिससे साफ हो गया कि मामला अब भी गंभीर है.हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह कुलदीप सेंगर की अपील पर तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करे, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो.

मामला शुरू होने की पृष्ठभूमि

4 जून 2017 को एक नाबालिग़ लड़की नौकरी की मांग को लेकर उन्नाव स्थित सेंगर के आवास पर गई थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इसके बाद मामला लगातार गंभीर होता चला गया. 11 से 20 जून 2017 के बीच सर्वाइवर के अपहरण और नशीला पदार्थ देकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार के आरोप लगे. पीड़िता और उसके पिता ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई

पुलिस कार्रवाई और आरोपों पर सवाल

शुरुआती जांच में सेंगर का नाम चार्जशीट से बाहर रखा गया, जिससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे. बाद में अदालत के हस्तक्षेप से उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ.अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 14 चोटें पाई गईं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया.

सीबीआई जांच और गिरफ्तारियां

मामला सीबीआई को सौंपा गया. सेंगर, उनके भाई अतुल सेंगर और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई.एसआईटी और सीबीआई ने अलग-अलग मामलों में चार्जशीट दाखिल की.28 जुलाई 2019 को रायबरेली जाते समय पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें उनकी दो मौसियों की मौत हो गई.इस केस में भी सेंगर आरोपी बनाए गए.

उम्रकैद से जमानत तक का सफर

20 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्रकैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी, जिस पर अब देशभर में बहस छिड़ी हुई है.

कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत पर सुनवाई से इनकार

