Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3103525
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कौन हैं उम्रकैद काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर! 5 पॉइंट में जानें उन्नाव रेप केस से जुड़े मामले में अब क्या हुआ

Kuldeep Singh Sengar: उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने उनकी सजा को फिलहाल निलंबित किया है, आइये जानते अब तक इस केश में क्या हुआ.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 09, 2026, 03:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं उम्रकैद काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर! 5 पॉइंट में जानें उन्नाव रेप केस से जुड़े मामले में अब क्या हुआ

Kuldeep Singh Sengar: उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. शीर्ष अदालत ने इस केस में जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिससे साफ हो गया कि मामला अब भी गंभीर है.हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह कुलदीप सेंगर की अपील पर तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करे, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो.

मामला शुरू होने की पृष्ठभूमि
4 जून 2017 को एक नाबालिग़ लड़की नौकरी की मांग को लेकर उन्नाव स्थित सेंगर के आवास पर गई थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इसके बाद मामला लगातार गंभीर होता चला गया. 11 से 20 जून 2017 के बीच सर्वाइवर के अपहरण और नशीला पदार्थ देकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार के आरोप लगे. पीड़िता और उसके पिता ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई

पुलिस कार्रवाई और आरोपों पर सवाल
शुरुआती जांच में सेंगर का नाम चार्जशीट से बाहर रखा गया, जिससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे. बाद में अदालत के हस्तक्षेप से उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ.अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 14 चोटें पाई गईं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सीबीआई जांच और गिरफ्तारियां
मामला सीबीआई को सौंपा गया. सेंगर, उनके भाई अतुल सेंगर और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई.एसआईटी और सीबीआई ने अलग-अलग मामलों में चार्जशीट दाखिल की.28 जुलाई 2019 को रायबरेली जाते समय पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें उनकी दो मौसियों की मौत हो गई.इस केस में भी सेंगर आरोपी बनाए गए.

उम्रकैद से जमानत तक का सफर
20 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्रकैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी, जिस पर अब देशभर में बहस छिड़ी हुई है.

यह भी पढ़ें :   कानपुर लेंबोर्गिनी हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, FIR में दर्ज हुआ फरार आरोपी शिवम मिश्रा का नाम

कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका,  जमानत पर सुनवाई से इनकार
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Unnao News

Trending news

Varanasi News
दालमंडी बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मची चीख पुकार, विरोध में शख्स ने किया आग के हवाले
kanpur latest news
कानपुर लेंबोर्गिनी हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, FIR में शिवम मिश्रा का नाम दर्ज
Unnao rape case
कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत पर सुनवाई से इनकार
Kanpur Accident News
करोड़ों की गाड़ियां और घड़ियां... जानें कानपुर में कोहराम मचाने वाला शिवम मिश्रा कौन
Lucknow news
केजीएमयू परिसर में मजार विवाद; मजार प्रबंधक ने नोटिस का जवाब चस्पा किया!
UP News
ललितपुर-नोएडा में 2000 एकड़ पर सजेगा ‘ग्लोबल फार्मा ड्रीम’
Sonbhadra News
शॉपिंग मॉल में प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया युवक, पत्नी की एंट्री से मचा बवाल!
bijnor news
एक अनार दो बीमार! बिजनौर में एक पत्नी के 2 दावेदार; दोनों आपस मे भिड़े वीडियो वायरल
UP Police SI Salary
यूपी में दरोगा को कितनी सैलरी मिलती है? जानें सब इंस्पेक्टर की पावर और सुविधाएं!
Agra News
पति को छोड़ा, प्रेमी का थामा हाथ, फिर नई मोहब्बत की चाह में खत्म हुई सोनाली