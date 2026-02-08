Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3102781
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

GST का मकड़जाल! बिना माल बेचे डकार गए करोड़ों का टैक्स, पकड़े गए डिजिटल हेराफेरी के उस्ताद

Kanpur News: कानपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सीए समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों डिजिटल हेराफेरी के उस्ताद हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 08, 2026, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST का मकड़जाल! बिना माल बेचे डकार गए करोड़ों का टैक्स, पकड़े गए डिजिटल हेराफेरी के उस्ताद

Kanpur News: कानपुर में टैक्स चोरी के एक ऐसे खेल का पर्दाफाश हुआ है जिसने पुलिस और जीएसटी विभाग के होश उड़ा दिए हैं. फर्जी कंपनियां, फर्जी पते और करोड़ों का वारा-न्यारा. क्राइम ब्रांच ने एक हाई-प्रोफाइल सीए समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आखिर क्या है ये पूरा 'अपूर्वा ट्रेडिंग' का खेल और कैसे बुना गया था टैक्स चोरी का ये मकड़जाल?. 

कानपुर में हाई प्रोफाइल मामला सामने आया
कानपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सीए समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों डिजिटल हेराफेरी के उस्ताद हैं. दरअसल यह पूरा मामला कल्याणपुर थाने में दर्ज अपूर्वा ट्रेडिंग कंपनी का है, जिसने कागजों पर मूंगफली का व्यापार दिखाकर सरकार को 2.66 करोड़ की चपत लगा दी. डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार की मानें तो यह तो सिर्फ शुरुआत है. शहर के अलग-अलग थानों में दर्ज 20 मुकदमों की जांच अब अकेले क्राइम ब्रांच कर रही है. 

ऐसे लगाते थे चूना 
इन शातिर अपराधियों का तरीका बड़ा अनोखा था. ये फर्जी मोबाइल नंबर और अनजान लोगों के घर के पते पर बोगस कंपनियां खोलते थे. इसके बाद शुरू होता था ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का खेल. बिना किसी मॉल की सप्लाई के, केवल फर्जी इनवॉइस (बिल) के जरिए करोड़ों का टैक्स क्लेम किया जा रहा था. इनके एजेंट बाजार में व्यापारियों को टैक्स बचाने का लालच देकर इस सिंडिकेट से जोड़ते थे. क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने जब इनके इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेस को ट्रैक किया, तो इनकी पूरी लोकेशन ट्रेस हो गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

अभियान चलाया जाएगा
इसी सुराग के जरिए पुलिस मास्टरमाइंड CA एहतशाम और उसके साथी कमल साहू तक जा पहुंची. डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि इन दोनों से पूछताछ की जा रही है. शहर में अलग अलग थानों में दर्ज 20 मुकदमों की जांच की जा रही है. क्राइम ब्रांच टैक्स चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ अभियान चलाएगा. किसी को बख्शा नहीं जाएगा. 

यह भी पढ़ें : Unnao Bus Breakdown: चल यार...धक्का मार, बीच सड़क हांफ गई यूपी रोडवेज बस, Video देख हर कोई हैरान

यह भी पढ़ें :  कानपुर में दर्दनाक हादसा: बेकाबू कार रामगंगा नहर में गिरने से तीन की मौत, एक गंभीर

TAGS

Kanpur News

Trending news

Kanpur accident
कानपुर में नामी तंबाकू कारोबारी के बेटे ने 6 लोगों को रौंदा, फुटपाथ पर मचाया 'तांडव'
Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में सर्दी की विदाई, सूरज की तपिश से चढ़ा पारा… दिन में बदला मौसम का मिजाज
Mahashivratri 2026
14 या 15 फरवरी कब है महाशिवरात्रि? दो दिन पड़ रही चतुर्दशी, दूर कर लें कंफ्यूजन
Ayodhya Weather
अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज, धूप दे रही राहत, सुबह-शाम की सर्दी अब भी बरकरार
Karwaria brothers
प्रयागराज का सबसे पॉवरफुल कुनबा? 29 साल बाद 'करवरिया बंधु' फिर हुए इकट्ठा
Ajit Pawar
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां संगम में विसर्जित, बेटे ने दी विदाई
Lucknow news
लखनऊ में बड़ा हादसा, पूर्व मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने दिखाई इंसानियत
Varanasi News
शुभम जायसवाल गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी
Farrukhabad news
‘मौत के मांझा’ पर योगी सरकार का एक्शन! फर्रुखाबाद में 480 चरखियां जब्त
Kushinagar News
कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसा: हाइवे पर खड़े ट्रेलर से कार टकराई, तीन की मौत