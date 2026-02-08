GST का मकड़जाल! बिना माल बेचे डकार गए करोड़ों का टैक्स, पकड़े गए डिजिटल हेराफेरी के उस्ताद

Kanpur News: कानपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सीए समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों डिजिटल हेराफेरी के उस्ताद हैं.
Kanpur News: कानपुर में टैक्स चोरी के एक ऐसे खेल का पर्दाफाश हुआ है जिसने पुलिस और जीएसटी विभाग के होश उड़ा दिए हैं. फर्जी कंपनियां, फर्जी पते और करोड़ों का वारा-न्यारा. क्राइम ब्रांच ने एक हाई-प्रोफाइल सीए समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आखिर क्या है ये पूरा 'अपूर्वा ट्रेडिंग' का खेल और कैसे बुना गया था टैक्स चोरी का ये मकड़जाल?.
कानपुर में हाई प्रोफाइल मामला सामने आया
कानपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सीए समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों डिजिटल हेराफेरी के उस्ताद हैं. दरअसल यह पूरा मामला कल्याणपुर थाने में दर्ज अपूर्वा ट्रेडिंग कंपनी का है, जिसने कागजों पर मूंगफली का व्यापार दिखाकर सरकार को 2.66 करोड़ की चपत लगा दी. डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार की मानें तो यह तो सिर्फ शुरुआत है. शहर के अलग-अलग थानों में दर्ज 20 मुकदमों की जांच अब अकेले क्राइम ब्रांच कर रही है.
ऐसे लगाते थे चूना
इन शातिर अपराधियों का तरीका बड़ा अनोखा था. ये फर्जी मोबाइल नंबर और अनजान लोगों के घर के पते पर बोगस कंपनियां खोलते थे. इसके बाद शुरू होता था ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का खेल. बिना किसी मॉल की सप्लाई के, केवल फर्जी इनवॉइस (बिल) के जरिए करोड़ों का टैक्स क्लेम किया जा रहा था. इनके एजेंट बाजार में व्यापारियों को टैक्स बचाने का लालच देकर इस सिंडिकेट से जोड़ते थे. क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने जब इनके इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेस को ट्रैक किया, तो इनकी पूरी लोकेशन ट्रेस हो गई.
अभियान चलाया जाएगा
इसी सुराग के जरिए पुलिस मास्टरमाइंड CA एहतशाम और उसके साथी कमल साहू तक जा पहुंची. डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि इन दोनों से पूछताछ की जा रही है. शहर में अलग अलग थानों में दर्ज 20 मुकदमों की जांच की जा रही है. क्राइम ब्रांच टैक्स चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ अभियान चलाएगा. किसी को बख्शा नहीं जाएगा.
