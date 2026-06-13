बिजनौर से एक आरोपी गिरफ्तार

देशभर में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के बीच कानपुर साइबर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में साइबर थाना पुलिस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर अनिल सिंह से 2 करोड़ 52 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. डीसीपी क्राइम एस के सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी विपिन कुमार को बिजनौर से पकड़ा गया है. आरोपी के बैंक खाते से करीब 45 लाख रुपये के लेन-देन की जानकारी सामने आई है. पुलिस इससे पहले इस मामले में तीन आरोपियों को जेल भेज चुकी है.