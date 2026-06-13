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प्रवीण पांडे/ कानपुर: कानपुर में साइबर ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर को क्रिप्टो में निवेश के नाम पर 2 करोड़ 52 लाख रुपये की ठगी का शिकार बना लिया गया. हैरानी की बात ये है कि पीड़ित ने करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपये का लोन लेकर फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म में पैसा लगाया था. अब कानपुर साइबर पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है. इस अब तक इस मामले में कुल चार आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके हैं.
बिजनौर से एक आरोपी गिरफ्तार
देशभर में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के बीच कानपुर साइबर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में साइबर थाना पुलिस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर अनिल सिंह से 2 करोड़ 52 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. डीसीपी क्राइम एस के सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी विपिन कुमार को बिजनौर से पकड़ा गया है. आरोपी के बैंक खाते से करीब 45 लाख रुपये के लेन-देन की जानकारी सामने आई है. पुलिस इससे पहले इस मामले में तीन आरोपियों को जेल भेज चुकी है.
महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया
डीसीपी क्राइम एस के सिंह ने बताया कि बैंक मैनेजर अनिल कुमार सिंह चौहान से 26 जुलाई से 28 अगस्त 2025 के बीच 2.52 करोड़ की ठगी की गई थी. महिला ठग इरा रेड्डी ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया, फिर क्रिप्टो करेंसी में निवेश में ज्यादा लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगी की. निवेश करने के लिए अनिल सिंह फ्लैट खरीदने के नाम पर 1.98 करोड़ रुपए लोन भी लिया था.
सर्वेलांस की मदद से धरा गया आरोपी
ठगी का मामला दर्ज किये जाने के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने सर्वेलांस की मदद से संबंधित मोबाइल नंबर और खातों की जांच की और बिजनौर के चांदपुर खानपुर निवासी विपिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के पास से 45 लाख रुपये भी बरामद हुए है. इससे पहले इसी गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके हैं
सोशल मीडिया पर फैलाया था जाल
जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी क्रिप्टो निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को झांसे में लेते थे. इसके बाद निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दिया जाता था. पुलिस के मुताबिक ठगी की रकम को बंगाल, केरल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया गया. फिलहाल साइबर पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठिकानों की तलाश में जुटी हुई है.