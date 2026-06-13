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रिटायर्ड बैंक मैनेजर से ढाई करोड़ की ठगी! फर्जी क्रिप्टो करेंसी प्लेफॉर्म पर निवेश का जाल, एक आरोपी गिरफ्तार

Kanpur News: क्रिप्टो करेंसी में निवेश से लाखों की कमाई!- ऐसा सुनने में अच्छा जरूरत लगता है. लेकिन हकीकत अक्सर वास्तविकता से कोसों दूर होती है. कानपुर में साइबर ठगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने का जाल बिछाकर बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर से ढाई करोड़ की ठगी कर ली.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 13, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:00 PM IST
रिटायर्ड बैंक मैनेजर से ढाई करोड़ की ठगी! फर्जी क्रिप्टो करेंसी प्लेफॉर्म पर निवेश का जाल, एक आरोपी गिरफ्तार

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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