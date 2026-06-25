Kanpur: कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने करीब दो महीने तक चली जांच के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि उसने अपने छोटे भाई की शादी से पहले उसकी होने वाली सास को कपड़े खरीदने के बहाने बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर महिला को लगातार ब्लैकमेल किया.