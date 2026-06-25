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दुष्कर्मी दामाद! कपड़े खरीदने के बहाने बुलाकर सास का रेप; अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, 2 महीने बाद गिरफ्तार

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में सास-दामाद के रिश्ते को दागदार करने वाला ऐसा मामला सामने आया है, जिसने भी सुना वो सन्न रह गया. दामाद के बड़े भाई ने सास को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया और फरार हो गया.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 25, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:08 PM IST
दुष्कर्मी दामाद! कपड़े खरीदने के बहाने बुलाकर सास का रेप; अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, 2 महीने बाद गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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