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Kanpur: कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने करीब दो महीने तक चली जांच के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि उसने अपने छोटे भाई की शादी से पहले उसकी होने वाली सास को कपड़े खरीदने के बहाने बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर महिला को लगातार ब्लैकमेल किया.
शादी से कुछ दिन पहले हुई कथित वारदात
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि अप्रैल माह में उसकी बेटी की शादी तय थी. शादी से लगभग एक सप्ताह पहले आरोपी ने उसे कल्याणपुर स्थित अपने कमरे पर बुलाया. वहां पहुंचने के बाद उसे कोल्ड ड्रिंक दी गई. महिला का आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिसे पीने के बाद वह अचेत हो गई.
पीड़िता का कहना है कि इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो व वीडियो भी बना लिए. होश में आने पर विरोध करने पर आरोपी ने वीडियो वायरल करने और बेटी की शादी तुड़वाने की धमकी दी.
वीडियो के सहारे लगातार करता रहा शोषण
महिला का आरोप है कि आरोपी ने कथित वीडियो और तस्वीरों को आधार बनाकर उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल किया. डर और सामाजिक बदनामी की आशंका के कारण वह तत्काल पुलिस के पास नहीं जा सकी. पीड़िता के अनुसार आरोपी कई बार धमकी देकर उसे अपने पास बुलाता रहा और उसका शोषण करता रहा.
बेटी की शादी संपन्न होने के बाद भी जब आरोपी की कथित हरकतें बंद नहीं हुईं, तब महिला ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिवार के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई.
जांच में जुटी पुलिस, रेलवे स्टेशन के पास से दबोचा
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की पुष्टि हुई.
पुलिस के अनुसार आरोपी को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन वह लगातार बचता रहा और फरार हो गया. आखिरकार कल्याणपुर पुलिस ने उसे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि वह शहर छोड़कर बाहर जाने की तैयारी में था.
पुलिस का बयान
डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.