पनीर की सब्जी में निकला मरा हुआ चूहा....बदायूं के ढाबे में पिता-पुत्र की प्‍लेट में दिखी अजीब चीज
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

पनीर की सब्जी में निकला मरा हुआ चूहा....बदायूं के ढाबे में पिता-पुत्र की प्‍लेट में दिखी अजीब चीज

Badaun News: अगर आप भी होटल और ढाबों के खाने के शौकीन है तो सावधान होने की जरूरत है. बदायूं में एक ढाबे में पनीर की सब्‍जी में मरा हुआ चूहा म‍िलने से हड़कंप मच गया. हंंगामे को देखते हुए पुलिस भी बुला ली गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:46 PM IST
Dead Rat Found in Paneer Sabzi
Dead Rat Found in Paneer Sabzi

Badaun News: यूपी के बदायूं में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बिल्‍सी नगर में एक ढाबे में पनीर की सब्‍जी में मरा हुआ चूहा निकला. खाना खा रहे युवक ने हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस बुलाई गई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पनीर में मरा हुआ चूहा म‍िलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल यह घटना 27 अगस्‍त की है. बिल्‍सी नगर के मोहल्‍ला नंबर पांच के रहने वाले निशांत माहेश्‍वरी अपने बेटे पुनीत के साथ गल्‍ला मंडी के पास स्थित एक ढाबे पर खाना खाने गए थे. पिता-पुत्र ने खाने में पनीर ऑर्डर क‍िया. साथ ही एक और सब्‍जी भी ऑर्डर क‍िया. आरोप है कि जब खाने की प्‍लेट आई तो उन्‍होंने ध्‍यान नहीं दिया और तुरंत खाना शुरू कर दिया. आधा खाना खाने के बाद पनीर में मरा हुआ चूहा पाया तो वह हंगामा शुरू कर दिया. 
 
आधा पनीर खाने के बाद दिखा मरा हुआ चूहा 
ढाबे के लोगों ने पिता-पुत्र को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उन्‍होंने मौके पर पुलिस बुला ली. इसके बाद ढाबे के कर्मचारी को बुलाकर जब चम्मच से अच्छी तरह देखा गया तो पनीर की सब्जी में मरा चूहा पाया गया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पनीर में मरा हुआ चूहा म‍िलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि पिछले दिनों समोसे में मरा हुआ मेंढक म‍िलने की घटना सामने आई थी. 

