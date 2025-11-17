Advertisement
Delhi Blast Case: व्हाट्सएप ग्रुप से चलती थी शाहीन-परवेज की क्लास, दिमाग हिला देगा जांच एजेंसियों का ये खुलासा!

Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास के मामले में हर रोज नए राज से पर्दे उठ रहे हैं. अब जांच एजेंसियों ने शाहीन और परवेज मामले में एक नया खुलासा कर दिया है. दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े शाहीन, परवेज और अन्य आरोपी Wolf hour में एक्टिव होते थे. आरोपी Wolf hour में ही बातचीत करते थे. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:59 AM IST
Delhi Blast Case
Delhi Blast Case: दिल्ली के लाल किला के पास कार ब्लास्ट के मामले में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. ऐसे में शाहीन और परवेज मामले में जांच एजेंसियों ने सबसे बड़ा खुलासा किया है. इससे जुड़े शाहीन, परवेज और अन्य आरोपी Wolf hour में एक्टिव होते थे. आरोपी Wolf hour में ही अपनी बातचीत और आतंकी गतिविधियों पर काम करते थे. 

जांच के दौरान एजेंसियों का खुलासा
आरोपी रात के समय ही आपस में संपर्क करते थे. जांच के दौरान एजेंसियों को पता चला है कि Chatbox के संदेश से लेकर आपसी बातचीत का पूरा ब्यौरा रात 11 बजे से 2 बजे तक मिलता था. बातचीत में howl कोड के जरिये शाहीन ही शुरू करती थी. पिछले एक साल से परवेज इंटीग्रल में नाईट ड्यूटी करता था. Wolf Pack नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से कई नंबर जुड़े हैं. 

महिला आतंकियों की दो टीमें
शाहीन इस ग्रुप की एडमिन है, जिसमें परवेज और आरिफ भी जुड़ा हुआ है. howl कोड के जरिये शाहीन ही बातचीत शुरू करती थी. जांच एजेंसियों को इसी ग्रुप से एक और जानकारी मिली है. शाहीन महिला आतंकियों की दो टीमें बना रखी थी, जिसका नाम Aurora और luna था. Aurora और luna मादा भेड़ियों के नाम होते है. शाहीन wolf hour में सभी जरूरी संदेश देती थी. ये सभी संदेश कोड वर्ड में दिए जाते थे. 

लोन वुल्फ अटैक की जानकारी
आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा था. ग्रिफ़िथ, कुरनेलियुस शब्दों का प्रयोग भी ग्रुप में मौजूद नंबरों में नामों की जगह किया गया था. मैडम सर्जन उर्फ शाहीन ग्रुप की अल्फा थी. Wolf पैटर्न पर ही शाहीन इनको घात लगाकर हमला करने की बात कहती थी. परवेज की तरफ से ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक की जानकारी दी जाती थी. परवेज के घर से चापड़ भी छापेमारी के दौरान मिला था.

यह भी पढ़ें: Sambhal News: शाही मस्जिद में ASI के अफसरों से बदसलूकी, एक आरोपी गिरफ्तार; AAP नेता के खिलाफ केस दर्ज

