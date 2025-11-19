Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3010466
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा! कानपुर–नेपाल कनेक्शन पर एजेंसियों की पैनी नजर

Kanpur News:   दिल्ली धमाका जांच में नेपाल से खरीदे छह मोबाइल, 17 सिम और कानपुर कनेक्शन उजागर हुआ. तीन डॉक्टरों से संदिग्ध संपर्क मिले.  दो पुरानी कारें भी कानपुर से खरीदी गईं.  एजेंसियों ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर नेटवर्क की कड़ियाँ खंगालनी शुरू की हैं. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा! कानपुर–नेपाल कनेक्शन पर एजेंसियों की पैनी नजर

कानपुर न्यूज/प्रवीन पाण्डे : दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके की जांच अब अहम सुराग पर पहुंचती दिख रही है. सुरक्षा एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं, जिनसे पूरे नेटवर्क का दायरा और गहराई सामने आने लगी है. शुरुआती जांच में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, संदिग्ध कारों और डॉक्टरों के बीच हुई बातचीत ने मामले को और पेचीदा बना दिया है.एजेंसियां अब हर लिंक को जोड़कर मुख्य साजिशकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं.

नेपाल से खरीदे गए मोबाइल फोन
जांच में सामने आया है कि धमाके को अंजाम देने में जिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ, वे नेपाल से खरीदे गए थे. कुल छह पुराने मोबाइल फोन नेपाल से लाए जाने की पुष्टि हुई है. इन फोन की खरीद और भारत तक पहुंचाने में किसकी भूमिका रही, इसे खंगाला जा रहा है. एजेंसियों को शक है कि अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए इन फोन को एक खास प्लानिंग के तहत सीमापार से भेजा गया.

17 सिम कार्ड का इस्तेमाल, छह कानपुर के नाम पर
इन मोबाइल फोन के लिए कुल 17 सिम कार्ड जुटाए गए थे.इनमें से छह सिम कानपुर के बेकनगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं.यह व्यक्ति अब जांच के दायरे में है कि उसने अपनी पहचान का इस्तेमाल खुद किया या किसी ने फर्जी दस्तावेजों से उसका नाम प्रयोग किया. बाकी सिम कार्डों का लिंक कहां से जुड़ता है, इसे लेकर भी एजेंसियां तेजी से छानबीन कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. उमर के संपर्क में थे तीन डॉक्टर
जांच में एक और महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है. धमाके से लगभग एक घंटे पहले तक डॉ. उमर की बातचीत डॉ. परवेज, डॉ. मोहम्मद आरिफ और डॉ. फारूक अहमद डार से होती रही. यह बातचीत किस बारे में थी और क्या इन डॉक्टरों की कोई सीधी या अप्रत्यक्ष भूमिका है. इस पर एजेंसियां गहराई से जांच कर रही हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और लोकेशन की मदद से इन संपर्कों की सक्रियता का विश्लेषण किया जा रहा है.

कानपुर से खरीदी गई दो पुरानी कारें
जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके में शामिल नेटवर्क से जुड़े लोगों ने कानपुर से दो पुरानी कारें खरीदी थीं. ये गाड़ियाँ किसने खरीदीं, उनका भुगतान कैसे हुआ और वे कहां इस्तेमाल हुईं. इसकी जांच तेज कर दी गई है.सुरक्षा एजेंसियां इन वाहनों की लोकेशन, चेसिस नंबर और अन्य तकनीकी डिटेलों को खंगालने में लगी हैं.

दो संदिग्ध हिरासत में
मामले की नाजुकता को देखते हुए एजेंसियों ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर अज्ञात स्थान पर पूछताछ शुरू कर दी है.फिलहाल उनकी पहचान गोपनीय रखी गई है.माना जा रहा है कि इन्हीं के माध्यम से पूरे नेटवर्क की कड़ियाँ जुड़ सकती हैं.

जांच जारी, नेटवर्क के हर लिंक पर नजर
मोबाइल, सिम, वाहनों और संदिग्धों के बीच के हर तार को जोड़कर एजेंसियां बड़े नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं. आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें :गाजियाबाद में सरकारी फ्लैट का'बंपर हाउसिंग फेस्टिवल'! 15% की सीधी छूट ... ड्रा का झंझट नहीं, पहले आओ पहले पाओ स्कीम

TAGS

Kanpur News

Trending news

jalaun news
जालौन में अवैध दुकानों पर टूटा प्रशासन का पीला पंजा ! मचा अफरा-तफरी
muradabad news
नौकरी का चक्कर ! पत्नी ने जिद में जिंदगी छोड़ी,तो पति ने वियोग में दे दी जान
baghpat news
टला बड़ा हादसा, बागपत कलेक्ट्रेट में दिव्यांग शूटर ने किया आत्मदाह का प्रयास !
noida Latest News
ग्रेटर नोएडा में प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में आतंक का प्रचार! UPATS ने मारा छापा
Sambhal latest news
संभल में जुटने लगी हिंदू संगठनों की भीड़, फिर गर्माया जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद
Bahraich news
डेढ़ साल की मासूम पर कुत्तों का अटैक, लाठी-डंडे हांककर परिजनों ने भगाया
jaunpur news
जौनपुर में बरात लेकर जा रहे दूल्हे संग रास्ते में हो गया कांड,भागते दिखे घराती-बराती
Kushinagar News
रात की मस्ती बनी आखिरी सफर ! तेज रफ्तार कार ने ली दो जान,कुशीनगर NH-28 पर भीषण हादसा
Kushinagar News
UP के इस जिले में रबी की बुवाई के लिए किसान परेशान, बीज और खाद की लगा रहे गुहार
Garhwal Commissioner inspected Nepa Farm
काशीपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बड़ी तैयारी, खुलेगा नौकरियों का पिटारा