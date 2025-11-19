दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा! कानपुर–नेपाल कनेक्शन पर एजेंसियों की पैनी नजर

कानपुर न्यूज/प्रवीन पाण्डे : दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके की जांच अब अहम सुराग पर पहुंचती दिख रही है. सुरक्षा एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं, जिनसे पूरे नेटवर्क का दायरा और गहराई सामने आने लगी है. शुरुआती जांच में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, संदिग्ध कारों और डॉक्टरों के बीच हुई बातचीत ने मामले को और पेचीदा बना दिया है.एजेंसियां अब हर लिंक को जोड़कर मुख्य साजिशकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं.

नेपाल से खरीदे गए मोबाइल फोन

जांच में सामने आया है कि धमाके को अंजाम देने में जिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ, वे नेपाल से खरीदे गए थे. कुल छह पुराने मोबाइल फोन नेपाल से लाए जाने की पुष्टि हुई है. इन फोन की खरीद और भारत तक पहुंचाने में किसकी भूमिका रही, इसे खंगाला जा रहा है. एजेंसियों को शक है कि अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए इन फोन को एक खास प्लानिंग के तहत सीमापार से भेजा गया.

17 सिम कार्ड का इस्तेमाल, छह कानपुर के नाम पर

इन मोबाइल फोन के लिए कुल 17 सिम कार्ड जुटाए गए थे.इनमें से छह सिम कानपुर के बेकनगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं.यह व्यक्ति अब जांच के दायरे में है कि उसने अपनी पहचान का इस्तेमाल खुद किया या किसी ने फर्जी दस्तावेजों से उसका नाम प्रयोग किया. बाकी सिम कार्डों का लिंक कहां से जुड़ता है, इसे लेकर भी एजेंसियां तेजी से छानबीन कर रही हैं.

डॉ. उमर के संपर्क में थे तीन डॉक्टर

जांच में एक और महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है. धमाके से लगभग एक घंटे पहले तक डॉ. उमर की बातचीत डॉ. परवेज, डॉ. मोहम्मद आरिफ और डॉ. फारूक अहमद डार से होती रही. यह बातचीत किस बारे में थी और क्या इन डॉक्टरों की कोई सीधी या अप्रत्यक्ष भूमिका है. इस पर एजेंसियां गहराई से जांच कर रही हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और लोकेशन की मदद से इन संपर्कों की सक्रियता का विश्लेषण किया जा रहा है.

कानपुर से खरीदी गई दो पुरानी कारें

जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके में शामिल नेटवर्क से जुड़े लोगों ने कानपुर से दो पुरानी कारें खरीदी थीं. ये गाड़ियाँ किसने खरीदीं, उनका भुगतान कैसे हुआ और वे कहां इस्तेमाल हुईं. इसकी जांच तेज कर दी गई है.सुरक्षा एजेंसियां इन वाहनों की लोकेशन, चेसिस नंबर और अन्य तकनीकी डिटेलों को खंगालने में लगी हैं.

दो संदिग्ध हिरासत में

मामले की नाजुकता को देखते हुए एजेंसियों ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर अज्ञात स्थान पर पूछताछ शुरू कर दी है.फिलहाल उनकी पहचान गोपनीय रखी गई है.माना जा रहा है कि इन्हीं के माध्यम से पूरे नेटवर्क की कड़ियाँ जुड़ सकती हैं.

जांच जारी, नेटवर्क के हर लिंक पर नजर

मोबाइल, सिम, वाहनों और संदिग्धों के बीच के हर तार को जोड़कर एजेंसियां बड़े नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं. आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है.

