Delhi Blast Case: डॉ. शाहीन के नेटवर्क का बड़ा खुलासा, दादा मियां समेत कानपुर के इन मुस्लिम इलाकों में खूब था आना-जाना

Delhi Red Fort Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच डॉक्टर शाहीन को लेकर नया अपडेट आया है. बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन ने कानपुर शहर में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था. नई सड़क, यतीमखाना, तलाक महल समेत कई क्षेत्रों में उसके संपर्क सूत्र थे. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 09:34 AM IST
Delhi Red Fort Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. डॉ. शाहीन ने कानपुर शहर में अपना एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया हुआ था. बताया जा रहा है कि नई सड़क, यतीमखाना, तलाक महल, दादामियां जैसे तमाम क्षेत्रों में उसके संपर्क सूत्र थे. यहां उसका रोजाना आना-जाना था. 

दिल्ली ब्लास्ट मामले में नया अपडेट
उन संपर्क सूत्रों की भनक पुलिस और खुफिया एजेंसियों को लग चुकी है. ऐसे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं और जल्द ही हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी होगी. रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ दोनों लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे. उम्मीद है कि कानपुर में डाक्टर शाहीन वाले नेटवर्क से जुड़े कई और लोग भी सामने आ सकते हैं.

इन इलाकों में खूब था आना-जाना
रिपोर्ट्स की माने तो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की डा. शाहीन के कानपुर के मुस्लिम इलाकों में गहरे संपर्क थे. 2006 से 2013 तक मेडिकल कालेज में तैनात रहने के दौरान डॉक्टर शाहीन ने नई सड़क, पेंचबाज, यतीमखाना, दादा मियां, बेकनगंज, चमनगंज में अपना नेटवर्क खड़ा किया था. इन क्षेत्रों में यह महिला डॉक्टर बेहद सक्रिय थी. अब उस नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है. बुधवार देर शाम एटीएस ने हृदय रोड संस्थान से डीएम की पढ़ाई कर रहे डाक्टर आरिफ को पूछताछ के लिए दबोचा था. आपको बता दें, अभी कार्डियोलॉजी में जम्मू-कश्मीर के सात छात्र हैं, जो यहां डीएम कर रहे हैं. 

