Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3137131
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत! रेप पीड़िता की याचिका पर जवाब देने की मोहलत बढ़ाई, 28 मार्च को अगली सुनवाई

Unnao Rape Case Update: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की मोहलत बढ़ा दी है. याचिका पर अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 11, 2026, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kuldeep Singh Sengar
Kuldeep Singh Sengar

Unnao: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की कथित हिरासत में हुई मौत से जुड़े बहुचर्चित मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है. अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की गई है. 

कुलदीप सेंगर की सजा बढा़ने की मांग
दरअसल, उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की बेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बढ़ाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि पीड़िता के पिता की मौत जिस परिस्थितियों में हुई, उसे देखते हुए दोषियों को दी गई सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है. इसलिए अदालत से दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा देने का अनुरोध किया गया है. 

कोर्ट ने याचिका पर क्या कहा
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने की अनुमति दे दी. अदालत ने कहा कि सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना जरूरी है. इसी के चलते सुनवाई को स्थगित करते हुए अगली तारीख 28 मार्च तय की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मामला
गौरतलब है कि इस मामले में निचली अदालत ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया था. अदालत ने सेंगर को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. 

निचली अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि पीड़िता के पिता परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और उनकी मौत ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया. ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी बरतना न्यायसंगत नहीं होगा.

हालांकि पीड़िता का कहना है कि यह सजा मामले की गंभीरता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है. उनका मानना है कि दोषियों को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि न्याय पूरी तरह स्थापित हो सके और इस तरह के अपराधों पर सख्त संदेश जाए.

इसी मांग को लेकर पीड़िता की बेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. अब सभी की नजरें 28 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत इस मामले में आगे की दिशा तय कर सकती है.

ये भी पढ़ें: कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बंधी उम्मीद, अपील पर रोजाना होगी सुनवाई, उन्नाव कस्टोडियल मौत का मामला

 

TAGS

bjp mla kuldeep singh sengar

Trending news

Saharanpur news
हेड कांस्टेबल को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा, एंटी करप्शन टीम का एक्शन
bjp mla kuldeep singh sengar
कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से राहत! रेप पीड़िता की याचिका पर जवाब देने की मोहलत बढ़ाई
dehradun news
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर जल्द शुरू होगी टोल वसूली...जानें कितने रुपये देने होंगे ?
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में सस्ते फ्लैट खरीदने का मौका: मेट्रो के पास आवास विकास की शानदार स्कीम
Amroha News
मिडिल ईस्ट में लड़ाई...यूपी में गैस के लिए एजेंसियों पर टूट पड़े लोग
Ghaziabad latest news
हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की इजाजत, जानिये क्या है ये मौलिक अधिकार
dehradun news
उत्तराखंड में 20 साल में बिना बजट प्रावधान के 56 हजार करोड़ रुपये खर्च
Azamgarh news
प्रेमी से शादी की जिद में हाईवोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ी किशोरी, समझाने पर उतरी
dehradun news
उत्तराखंड बजट सत्र का तीसरा दिन, आज सदन में 11 विधेयकों पर होगी चर्चा
Hapur baby swap
बधाई हो! बेटा हुआ है...बंटवा दिए लड्डू, कपड़े बदलने पर परिजनों के उड़ गए होश