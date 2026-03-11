कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत! रेप पीड़िता की याचिका पर जवाब देने की मोहलत बढ़ाई, 28 मार्च को अगली सुनवाई

Unnao: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की कथित हिरासत में हुई मौत से जुड़े बहुचर्चित मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है. अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की गई है.

कुलदीप सेंगर की सजा बढा़ने की मांग

दरअसल, उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की बेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बढ़ाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि पीड़िता के पिता की मौत जिस परिस्थितियों में हुई, उसे देखते हुए दोषियों को दी गई सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है. इसलिए अदालत से दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा देने का अनुरोध किया गया है.

कोर्ट ने याचिका पर क्या कहा

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने की अनुमति दे दी. अदालत ने कहा कि सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना जरूरी है. इसी के चलते सुनवाई को स्थगित करते हुए अगली तारीख 28 मार्च तय की गई है.

क्या है मामला

गौरतलब है कि इस मामले में निचली अदालत ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया था. अदालत ने सेंगर को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

निचली अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि पीड़िता के पिता परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और उनकी मौत ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया. ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी बरतना न्यायसंगत नहीं होगा.

हालांकि पीड़िता का कहना है कि यह सजा मामले की गंभीरता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है. उनका मानना है कि दोषियों को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि न्याय पूरी तरह स्थापित हो सके और इस तरह के अपराधों पर सख्त संदेश जाए.

इसी मांग को लेकर पीड़िता की बेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. अब सभी की नजरें 28 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत इस मामले में आगे की दिशा तय कर सकती है.

