कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बंधी उम्मीद, अपील पर रोजाना होगी सुनवाई, उन्नाव कस्टोडियल मौत का मामला

Unnao News: उन्नाव के चर्चित रेप केस मामले में आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी उम्मीद जगी है. हाईकोर्ट ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की अपील को रोजाना सुनवाई के लिए लिस्टिड कर लिया है. कुलदीप सेंगर की अपील पर अब 11 फरवरी से रोजाना सुनवाई होगी.

बता दें कि सेंगर ने कस्टोडियल डेथ मामले में सुनाई गई अपनी 10 साल की सजा और दोषसिद्धी को चुनौती दी है. वहीं कोर्ट उनकी सजा निलंबित करने की याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है. कस्टोडियल डेथ का मामला उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता की मौत का मामला है.

उम्रकैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते 23 दिसंबर को बेल दे दी थी. लेकिन मामला गरमाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की बेल पर रोक लगा दी थी.

सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी. सीबीआई की याचिका में हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर को बेल के फैसले को कानून के विपरित, त्रुटिपूर्ण और पीड़िता की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था. सीबीआई ने कहा था कि कुलदीप सेंगर बहुत ही प्रभावशाली और बाहुबली व्यक्ति हैं, उन्हें जेल से रिहा किये जाने पर पीड़िता और उसके परिवार को खतरा हो सकता है.

बता दें कि उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख के जुर्माने का दंड दिया था.

उन्नाव रेप केस में क्या-क्या हुआ

जानकारी के मुताबिक उन्नाव में 4 जून 2017 को पीड़िता नौकरी मांगने के लिए कुलदीप सेंगर के पास उसके घर गई थी. 11 जून 2017 को पीड़िता लापता हो गई. परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो 20 जून 2017 को पीड़िता औरैया के एक गांव में मिली थी. जहां से पुलिस उसे उन्नाव लेकर आई. 3 जुलाई को पीड़िता ने उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह के खिलाफ रेप केस दर्ज कराने की मांग की. 24 फरवरी 2018 को रेप पीड़िता की मां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और रेप केस दर्ज कराने की मांग की. 3 अप्रैल को पीड़िता की अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन आरोप है कि उसी दिन शाम को पीड़िता के पिता को कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सिंह ने पीटा. 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश करते हुए विधायक कुलदीप सेंगर पर FIR दर्ज करने की मांग की. इसी दौरान मारपीट में बुरी तरह से घायल हुए पीड़िता के पिता की मौत हो गई.ट्रायल के बाद कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को कुलदीप सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

