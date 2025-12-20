मधुमक्खियों का दिल्ली-कानपुर फ्लाइट पर सवा घंटे रहा कब्जा! कानपुर चकेरी एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी, एयरपोर्ट प्रशासन के छूटे पसीने

Praveen Pandey/Kanpur: कानपुर के चकेरी हवाईअड्डे पर शुक्रवार दोपहर बाद तब अफरातफरी मच गई, जब दिल्ली के लिए रवाना होने वाली इंडिगो की फ्लाइट के आसपास मधुमक्खियों का विशाल झुंड घिर गया. यात्रियों को रनवे से विमान तक ले जाते समय ही अचानक घेरा बनते देख बसों में सन्नाटा छा गया और कुछ लोग बाहर उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।

मधुमक्खियों की वजह से सवा घंटे लेट हुई फ्लाइट

सूचना मिलते ही हवाईअड्डा प्रशासन ने रनवे व विमान के आसपास स्प्रे कर मधुमक्खियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की. करीब सवा घंटे तक चलने वाले प्रयास के बाद ही स्थिति नियंत्रित हो सकी और विमान लगभग दोपहर ढाई बजे की निर्धारित समय के लगभग सवा घंटे बाद, शाम करीब 3:50 बजे, 180 यात्रियों के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भर सका.

पैसेंजर ने बताया क्या हुआ था

एक पैसेंजर ने बताया कि खराब मौसम के कारण शुरू में उड़ान का समय 3:10 बजे तक स्थगित किया गया था. विमान रनवे पर तैयार था और यात्रियों को बसों से ले जाया जा रहा था कि इसी बीच मधुमक्खियों की बड़ी संख्या उनके आसपास जमा हो गई. उन्होंने दावा किया कि रनवे पर किसी जगह मधुमक्खियों का छत्ता था, जिससे वे बाहर निकलकर विमान और बस दोनों के पास मंडराने लगे. कई मधुमक्खियां विमान के अंदर तक प्रवेश करने लगीं, जिससे यात्रियों में डर फैल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

विमान नहीं रनवे पर थी मधुमक्खियां

हवाईअड्डा निदेशक प्रदीप यादव ने बाद में बताया कि क्रू मेंबर्स ने मधुमक्खियों को बाहर भगाया और विमान के अंदर कोई मधुमक्खी नहीं घुसी थी, लेकिन रनवे व विमान के बाहरी हिस्से में स्थिति गंभीर थी. अधिक प्रयास के बाद ही यात्रियों को बस से बाहर निकलकर विमान में चढ़ने की अनुमति दी गई.

कुछ दिन पहले चूहे ने की थी फ्लाइट बाधित

यह घटना पिछले कुछ ही दिनों में अजीब तरह के अवरोधों की एक और कड़ी है. सितंबर में भी कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक उड़ान अंदर चुहे के दिखने पर देर से उड़ पाई थी, जो लगभग तीन घंटे की देरी का कारण बनी, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया.



मधुमक्खियों के झुंड से बचाव और रनवे को सुरक्षित रखने के उपायों पर अधिकारी अब और सतर्क दिख रहे हैं, ताकि आगे ऐसी घटनाएं यात्रियों के लिए तनाव का कारण न बनें.

ये भी पढ़ें: नोएडा एयरपोर्ट की दिल्ली से हाईस्पीड कनेक्टिविटी पर बड़ी पहल: सराय काले खां से सीधे पहुंचेगी रैपिड रेल, नए रूट की तैयारी शुरू

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !