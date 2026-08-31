/दिल्ली बस गैंगरेप में कानपुर देहात कनेक्शन सामने आया, आरोपी कुलदीप के परिवार का दावा- साजिश के तहत फंसाया गया

परिवार ने फंसाने की आशंका जताई

इधर, कानपुर देहात में आरोपी कुलदीप के परिवार में गिरफ्तारी के बाद से बेचैनी है. परिवार ने कुलदीप पर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए उसे साजिश के तहत फंसाए जाने की आशंका जताई है. कुलदीप की पत्नी अर्चना और उसकी मां ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. परिवार का कहना है कि कुलदीप करीब 15 साल से बस चला रहा था और वह परिवार से बेहद लगाव रखता था. पत्नी और मां के बताया कि कुलदीप 3 अगस्त को घर से गया था और 4 तारीख की घटना बताई जा रही.