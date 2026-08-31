/दिल्ली बस गैंगरेप में कानपुर देहात कनेक्शन सामने आया, आरोपी कुलदीप के परिवार का दावा- साजिश के तहत फंसाया गया

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आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: दिल्ली में चलती स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित गैंगरेप के मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार बस चालक कुलदीप का कनेक्शन कानपुर देहात से सामने आया है. कुलदीप डेरापुर थाना क्षेत्र के लाडपुर पैठ गांव का रहने वाला है. दिल्ली पुलिस ने चालक कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल बस को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.
कानपुर का रहने वाला है आरोपी
पुलिस के मुताबिक, घटना 4 अगस्त की रात की है. उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की 16 वर्षीय कक्षा 11वीं की छात्रा भारी बारिश और अंधेरे के बीच रास्ता भटककर ग्रेटर नोएडा के परी चौक पहुंच गई थी. वह नोएडा में रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहां जाने के लिए निकली थी. इसी दौरान खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी. छात्रा ने मदद के लिए बस को रुकने का इशारा किया. चालक कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने उसे नोएडा सेक्टर-63 तक छोड़ने की बात कहकर बस में बैठा लिया.
विरोध करने पर जान से मारने की धमकी
आरोप है कि बस चलने के बाद कंडक्टर ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कीं और बाद में चालक और कंडक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है. बस करीब 47 किलोमीटर का सफर तय कर कश्मीरी गेट की तरफ पहुंची, जहां रिंग रोड के पास देर रात छात्रा को छोड़कर दोनों आरोपी फरार हो गए. इसके बाद पीड़िता ने कश्मीरी गेट थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी.
तिमारपुर बस पार्किंग से आरोपी गिरफ्तार
जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर स्थित बस पार्किंग से गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, बस पहले खराब होने के बाद ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित वर्कशॉप में मरम्मत के लिए गई थी और मरम्मत के बाद चालक और कंडक्टर उसे तिमारपुर ले जा रहे थे. स्लीपर बस में पर्दे लगे होने की वजह से अंदर क्या हो रहा था, बाहर से दिखाई नहीं देने की बात भी जांच में सामने आई है.
परिवार ने फंसाने की आशंका जताई
इधर, कानपुर देहात में आरोपी कुलदीप के परिवार में गिरफ्तारी के बाद से बेचैनी है. परिवार ने कुलदीप पर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए उसे साजिश के तहत फंसाए जाने की आशंका जताई है. कुलदीप की पत्नी अर्चना और उसकी मां ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. परिवार का कहना है कि कुलदीप करीब 15 साल से बस चला रहा था और वह परिवार से बेहद लगाव रखता था. पत्नी और मां के बताया कि कुलदीप 3 अगस्त को घर से गया था और 4 तारीख की घटना बताई जा रही.
पिता के हत्यारों पर साजिश का आरोप
वहीं, परिवार ने करीब दो महीने पहले कुलदीप के पिता की हत्या का भी हवाला देते हुए उस मामले के आरोपियों पर शक जताया है. परिवार का कहना है जिन लोगों ने कुलदीप के पिता की हत्या की थी वो नोयडा में रहते हैं. कुलदीप की नाबालिग बेटी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है. दिल्ली पुलिस की जांच में फिलहाल चालक और कंडक्टर दोनों गिरफ्तार हैं और बस का फॉरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है.
नोएडा पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली गैंगरेप को लेकर पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने बयान जारी किया है. डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम ने बताया कि गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट के परी चौक से सेक्टर-63 के बीच कथित रूप से हुई इस घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने नोएडा पुलिस को पहले कोई जानकारी नहीं दी थी. उन्होंने यह भी कहा कि घटना से संबंधित उपलब्ध प्रमाणिक साक्ष्य और जारी किए गए बयानों के बीच कुछ विरोधाभास हैं. डीसीपी ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने भी गौतमबुद्धनगर पुलिस को कोई सूचना नहीं दी है.