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दिल्ली बस गैंगरेप में कानपुर देहात कनेक्शन सामने आया, आरोपी कुलदीप के परिवार का दावा- साजिश के तहत फंसाया गया

Delhi Sleeper Bus Gangrape Case Update: दिल्ली में चलती स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित गैंगरेप के मामले कानपुर देहात का कनेक्शन सामने आया है. आरोपी बस चालक के परिजनों ने साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 31, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:10 PM IST
दिल्ली बस गैंगरेप में कानपुर देहात कनेक्शन सामने आया, आरोपी कुलदीप के परिवार का दावा- साजिश के तहत फंसाया गया

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