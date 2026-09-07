/उन्नाव में स्वाइन फ्लू से देवर-भाभी की मौत, स्वास्थ्य​ विभाग में हड़कंप, संपर्क में आए 16 लोगों के लिए सैंपल जांच के लिए भेजे

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: स्वाइन फ्लू (एच1एन1) का संक्रमण अब जानलेवा साबित होने लगा है. गंजमुरादाबाद ब्लॉक के अटवा बैक गांव के रहने वाले देवर-भाभी की लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक दिन के अंतराल में मौत हो गई. दोनों की जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने की बात सामने आई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया. रविवार शाम को सीएचसी की चिकित्सक टीम गांव पहुंची और मृतकों के परिवार समेत संपर्क में आए लोगों की कांटैक्ट ट्रेसिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण किया. इस दौरान 16 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए केजीएमयू लखनऊ भेजे गए हैं.