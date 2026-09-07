/उन्नाव में स्वाइन फ्लू से देवर-भाभी की मौत, स्वास्थ्य​ विभाग में हड़कंप, संपर्क में आए 16 लोगों के लिए सैंपल जांच के लिए भेजे

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ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: स्वाइन फ्लू (एच1एन1) का संक्रमण अब जानलेवा साबित होने लगा है. गंजमुरादाबाद ब्लॉक के अटवा बैक गांव के रहने वाले देवर-भाभी की लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक दिन के अंतराल में मौत हो गई. दोनों की जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने की बात सामने आई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया. रविवार शाम को सीएचसी की चिकित्सक टीम गांव पहुंची और मृतकों के परिवार समेत संपर्क में आए लोगों की कांटैक्ट ट्रेसिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण किया. इस दौरान 16 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए केजीएमयू लखनऊ भेजे गए हैं.
देवर-भाभी की मौत
गंजमुरादाबाद क्षेत्र के अटवा बैक के रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति को कुछ दिन पहले तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई थी. हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. इसी दौरान उनकी 56 वर्षीय भाभी की तबीयत भी खराब हो गई. उन्हें भी उपचार के लिए लखनऊ के उसी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने दोनों में स्वाइन फ्लू के संभावित लक्षण मिलने पर जांच कराई. जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका उपचार शुरू किया गया.
उपचार के दौरान मौत हो गई
2 सितंबर की देर रात उपचार के दौरान 50 वर्षीय व्यक्ति की हालत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई. इसके अगले दिन तीन सितंबर को उनकी भाभी ने भी दम तोड़ दिया. दोनों की मौत के बाद मृतका के बेटे ने जांच रिपोर्ट के साथ स्वास्थ्य विभाग को ई-मेल के माध्यम से सूचना दी. एसीएमओ डॉ. जयराम सिंह को जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव में टीम भेजी.
अटावा बैक गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम
रविवार को सीएचसी प्रभारी डॉ. मंजेश के नेतृत्व में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम अटवा बैक पहुंची. टीम ने परिवार के सदस्यों और मृतकों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाकर कांटैक्ट ट्रेसिंग की. कुल 16 लोगों के संपर्क में आने की जानकारी मिली. सभी के सैंपल लेकर आरटीपीसीआर जांच के लिए केजीएमयू लखनऊ भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद संक्रमण की स्थिति स्पष्ट होगी.
सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे गए
सीएमओ अजय कुमार शर्मा ने बताया कि आधिकारिक रूप से अस्पताल या लैब की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं मिली है. परिजन ने ई-मेल के माध्यम से सूचना दी थी. इसके आधार पर चिकित्सकों की टीम भेजकर जांच कराई गई है. संभावित मरीजों के सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं.