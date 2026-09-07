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उन्नाव में स्वाइन फ्लू से देवर-भाभी की मौत, स्वास्थ्य​ विभाग में हड़कंप, संपर्क में आए 16 लोगों के लिए सैंपल जांच के लिए भेजे

Unnao News: उन्नाव में देवर-भाभी को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 07, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:49 PM IST
उन्नाव में स्वाइन फ्लू से देवर-भाभी की मौत, स्वास्थ्य​ विभाग में हड़कंप, संपर्क में आए 16 लोगों के लिए सैंपल जांच के लिए भेजे
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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