कानपुर

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उडाने की धमकी, 112 पर कॉल आते ही 'छावनी' बना स्टेशन, यात्रियों में दहशत

Kanpur News: यूपी में 18 जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धम​की मिलने के बाद अब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इसके बाद रेलवे में हड़कंप मच गया. 

Feb 27, 2026, 09:25 PM IST
Kanpur Central Railway Station
Kanpur Central Railway Station

Kanpur News: कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. डायल 112 कंट्रोल रूम पर एक युवक ने फोन कर शाम 7 बजे रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी. सूचना मिलते ही रेलवे, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे स्टेशन परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया. बताया जा रहा है कि अनिल नाम के युवक ने 112 पर कॉल कर यह धमकी दी. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कॉल करने वाले युवक की तलाश में जुटी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

धमकी देने वाले युवक की पहचान
सूचना मिलने पर रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल रहा. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, धमकी देने वाले युवक की पहचान अनिल के रूप में हुई है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कॉल डिटेल्स के आधार पर टीम जांच में जुटी है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि युवक का दावा है कि उसका फोन 24 फरवरी को कहीं गिर गया था. हालांकि पुलिस इस बयान की भी जांच कर रही है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पुलिस का कहना है कि कॉल करने वाले युवक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

18 जिला अदालतों को बम से उड़ाने की दी गई थी धमकी
डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पुलिस टीम एक नंबर से लेकर 9 नंबर प्लेटफार्म तक छानबीन की. बुकिंग से लेकर पार्सल और वेटिंग हॉल तक तलाशी ली गई. सीसीटीवी फुटेज भी देखें जा रहे हैं. फोन पर धमकी देने वाले की पहचान हो गई है. फिलहाल फोन बंद बता रहा है. बता दें कि पिछले दिनों यूपी के 18 जिलों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इसके बाद प्रदेशभर में अलर्ट जारी किया गया था. मेल पर मिली धमकी में यूपी के लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, अमरोहा समेत 18 जिला कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी. पुलिस उस मामले में भी जांच कर रही है. 

यह भी पढ़ें : Kanpur Weather: होली से पहले कानपुर में और झुलसाएगी गर्मी, फरवरी में ही पारा 30°C के पार, जानें IMD अपडेट

यह भी पढ़ें :  होली पर यूपी में क्या रहेगा मेट्रो का समय? लखनऊ, कानपुर समेत NCR के लोगों के लिए जरूरी जानकारी

Kanpur News

