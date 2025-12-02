Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3026420
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

पत्नी बेटे संग गई मायके... 5 दिन बाद ही फंदे से लटका मिला सिपाही का शव; कानपुर में डायल 112 में था तैनात

Kanpur News: कानपुर में डायल 112 में तैनात सिपाही का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला है. 30 वर्षीयि मान महेंद्र मथुरा का रहने वाला था. 26 नवंबर को ही उसकी पत्नी बेटे संग मायके के लिए निकली थी.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 02, 2025, 04:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पत्नी बेटे संग गई मायके... 5 दिन बाद ही फंदे से लटका मिला सिपाही का शव; कानपुर में डायल 112 में था तैनात

प्रवीण पांडे /कानपुर: कानपुर में एक सिपाही की संदिग्ध मौत से सनसनी फैली हुई है. सिपाही डायल 112 में तैनात था. सिपाही का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. बगल में रह रहे किरायेदारों ने जब सिपाही का शव लटका देखा तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी.

सिपाही की मौत पर पुलिस महकमे में हड़कंप
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. और कुछ ही देर में एडीसीपी क्राइम, एसीपी कल्याणपुर समेत बड़ी तादाद में पुलिस ने मोहल्ले को घेर लिया. घटना कल्याण पुर थाना क्षेत्र की है. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

मथुरा का रहने वाला था मृतक सिपाही
मृतक सिपाही का नाम मान महेंद्र सिंह था. मान महेंद्र की उम्र 30 वर्ष और वह मथुरा का रहने वाला था. वह कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मीडिया भवन के पीछे पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय यादव के मकान में किराये पर रहता था. जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर को ही सिपाही की पत्नी बेटे के साथ मायके के लिए चली गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को डायल 112 पर तैनात सिपाही मान महेंद्र का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. सूचना उसके कमरे के बराबर में रहने वाले किरायेदारों ने दी थी. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर सभी जूरूरी साक्ष्य मौके से जुटा लिये हैं. मृतक सिपाही मान महेंद्र का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अभी यह कहना मुश्किल है कि सिपाही मान महेंद्र ने आत्महत्या की या यह हत्या का मामला है. जांच जरूरी है. जांच पूरी होने पर ही मौत का कारण साफ हो पाएगा.  

ये भी पढ़ें: 5 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, लौटकर पति के पास आई तो किया अजब बंटवारा, बेवफा पत्नी का गजब कारनामा

ये भी पढ़ें: गूंजे दामाद के गाल पर थप्पड़, धक्के से गिरी बुजुर्ग सास… सहारनपुर में SSP ऑफिस के सामने मचा कोहराम

 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

kanpur latest news

Trending news

kanpur latest news
Kanpur News: पत्नी बेटे संग गई मायके... 5 दिन बाद ही फंदे से लटका मिला सिपाही का शव
Lucknow BJP Hi-Tech Headquarter
बनने जा रहा, बीजेपी का नया हाई-टेक प्रदेश कार्यालय ! 2029 से पहले लखनऊ में खड़े होगा
Uttarakhand Wedding Destinations
डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बनेगा उत्तराखंड! धामी सरकार ने शुरू की तैयारियां
Mathura News
प्रेमानंद महाराज से प्रभावित होकर भक्ति मार्ग पर गया बेटा, माता-पिता ने लगाई गुहार
Varanasi News
हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ ! किराये का कमरा बना देह व्यापार का अड्डा
Magh Mela 2026
माघ मेला 2026 में कब शुरू होगा? नोट कर लें शाही और पवित्र स्नान की तिथियां
hathras news
Hathras News: हाथरस में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, पत्नी ने बताया काम का था प्रेशर
Yogi cabinet
UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट बैठक खत्म, 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर
Ind vs SA
भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ के इकाना में होगा चौथा टी20, टिकटों की बुकिंग शुरू
bareilly weather
बरेली–मुरादाबाद में कब पड़ेगा ‘किट-किटाने वाला जाड़ा’? IMD अलर्ट से जानिए असली दस्तक