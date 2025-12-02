पत्नी बेटे संग गई मायके... 5 दिन बाद ही फंदे से लटका मिला सिपाही का शव; कानपुर में डायल 112 में था तैनात

प्रवीण पांडे /कानपुर: कानपुर में एक सिपाही की संदिग्ध मौत से सनसनी फैली हुई है. सिपाही डायल 112 में तैनात था. सिपाही का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. बगल में रह रहे किरायेदारों ने जब सिपाही का शव लटका देखा तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी.

सिपाही की मौत पर पुलिस महकमे में हड़कंप

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. और कुछ ही देर में एडीसीपी क्राइम, एसीपी कल्याणपुर समेत बड़ी तादाद में पुलिस ने मोहल्ले को घेर लिया. घटना कल्याण पुर थाना क्षेत्र की है. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मथुरा का रहने वाला था मृतक सिपाही

मृतक सिपाही का नाम मान महेंद्र सिंह था. मान महेंद्र की उम्र 30 वर्ष और वह मथुरा का रहने वाला था. वह कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मीडिया भवन के पीछे पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय यादव के मकान में किराये पर रहता था. जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर को ही सिपाही की पत्नी बेटे के साथ मायके के लिए चली गई थी.

पुलिस ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को डायल 112 पर तैनात सिपाही मान महेंद्र का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. सूचना उसके कमरे के बराबर में रहने वाले किरायेदारों ने दी थी. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर सभी जूरूरी साक्ष्य मौके से जुटा लिये हैं. मृतक सिपाही मान महेंद्र का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अभी यह कहना मुश्किल है कि सिपाही मान महेंद्र ने आत्महत्या की या यह हत्या का मामला है. जांच जरूरी है. जांच पूरी होने पर ही मौत का कारण साफ हो पाएगा.

