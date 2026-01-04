BJP की अंदरूनी कलह सड़क पर, कानपुर में महापौर के खिलाफ पार्षदों का प्रदर्शन

Kanpur News: कानपुर में रविवार को भाजपा पार्षदों और महापौर के बीच चल रहा विवाद खुलकर सड़क पर आ गया. जिस कार्यक्रम में शहर के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचना था. वहीं, पार्षद पवन गुप्ता के वार्ड के सैकड़ों लोग पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए. महापौर के खिलाफ नारेबाजी करती भीड़ को काबू में करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

प्रभारी मंत्री का घेराव

दरअसल, कानपुर के वार्ड-37 संतलाल इलाके के लोग रविवार को मोतीझील स्थित सरस मेले में प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का घेराव करने पहुंच गए. सैकड़ों की संख्या में लोग पोस्टर-बैनर लेकर महापौर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे मंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं सीधे उनके सामने रखना चाहते हैं. लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भीड़ को रोक लिया.

हजारों लोगों के पास अपना शौचालय नहीं

अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि सिर्फ चार लोग ही अपनी समस्या को लेकर प्रभारी मंत्री से मिल सकते हैं. वहीं, पुलिस ने अन्य लोगों को कार्यक्रम स्थल से दूर भेज दिया. इससे अव्यवस्था न फैले, जिसके बाद लोगों ने प्रभारी मंत्री से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपा है. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि शहर की पॉश कॉलोनी के बीच स्थित संतलाल हटा इलाके में करीब 3000 लोगों के पास निजी शौचालय नहीं हैं.

पार्षद को सस्पेंड कर दिया

इतना ही नहीं पूरे इलाके के लिए सिर्फ एक सामूहिक शौचालय है, जिस पर पूरी आबादी निर्भर है. हर सुबह लोगों को लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है. इससे बच्चों, बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानी होती है. लोगों का आरोप है कि जब वार्ड पार्षद पवन गुप्ता ने नगर निगम के सदन में शौचालय की समस्या उठाने की कोशिश की, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. इसके बाद से ही लोगों में आक्रोश है और अब वे अपनी बात प्रभारी मंत्री तक पहुंचाने के लिए मोतीझील पहुंचे हैं.

विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात

विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया. एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार और एडिशनल डीसीपी अर्चना सिंह भी मौके पर पहुंच गई और उन्होंने इलाके के लोगों से बात की. तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि सिर्फ 4 लोग मंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताएं और बाकी लोग घर वापस लौट जाए. इसके बाद इलाके के लोगों ने भी उनकी बात मान ली.

