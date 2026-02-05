यूपी में हैं एशिया का सबसे बड़ा मां कुष्मांडा देवी का मंदिर, रिसता हुआ जल आंखों में लगाने से लौट आती है रोशनी

Maa Kushmanda Mandir:मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी कहा जाता है. इसी वजह से इन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूप के नाम से भी जाना जाता है.
Siddh Peeth Maa Kushmanda Mandir: कानपुर शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एशिया का सबसे बड़ा मां कुष्मांडा माता का सिद्धपीठ मंदिर स्थित है. कुष्मांडा माता को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है. मंदिर की पिंडी में आज भी पानी रिसता है. मान्यता है कि इसके ग्रहण करने से आंखों की समस्याएं दूर हो जाती हैं.
ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी
मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी कहा जाता है. इसी वजह से इन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूप के नाम से भी जाना जाता है. हिंदू शास्त्रों में ये भी कहा जाता है मां कुष्मांडा का विधि विधान से पूजन करने पर रोग दूर हो जाते हैं. चना और गुड़ चढ़ाने से मां प्रसन्न होकर भक्तों पर खूब कृपा लुटाती हैं.
खोई रोशनी आ सकती है
मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक मां के जल को अपनी आंखों में लगाता है तो उसकी खोई रोशनी तक वापस आ सकती है. यहां मौजूद मां कुष्मांडा देवी पिंडी के रूप में दो मुख के साथ विराजमान हैं. इसकी वजह से छोर समझ नहीं आता. इसी के चलते वो यहां लेटी हुई प्रतीत होती हैं. इनकी पिंडी से साल भर जल रिसता है, जो कहां से आता है आज भी किसी को नहीं मालूम है.
फूल बांटने वाली करती हैं पूजा
देश के मंदिरों में आपको साधु, संत और बाबा मंदिरों में भगवान की पूजा करते हुए दिखेंगे, लेकिन यहां की पूजा मलिन (फूल बांटने का काम करने वाली) करती हैं. यही मां कुष्मांडा देवी का श्रृंगार करती हैं, कपड़े पहनाती हैं और भोग लगाती हैं. ये परंपरा यहां सैकड़ों से चल रही है. मंदिर के मालिन कमला देवी की मानें तो यहां रोज सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं, जो श्रद्धानुसार मां की सेवा करते हैं.
कच्चे चने का लगता है भोग
घाटमपुर स्थित मां कुष्मांडा देवी चतुष्टय आकार की हैं, जिनके दो मुख हैं और उनकी पिंडी जमीन में लेटी हुई लगती हैं. स्थानीय लोगों का मानना है ये विश्व की इकलौती ऐसी मूर्ति है, जो चतुष्टय कोण की है. इसी वजह से यहां नवरात्रि की चतुर्थी को लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं. श्रद्धालु यहां मां के श्रृंगार के साथ भोग के लिए कच्चे चने चढ़ाते हैं. यहां कुम्हड़ा की बलि भी चढ़ती है, जो मां का पसंदीदा फल माना जाता है.
